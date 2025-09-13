Община Кюстендил: Приключенски парк в „Хисарлъка“ – финалът е близо

Въглеродно земеделие
С приключването на проекта „Хисарлъка“ ще се превърне в още по-привлекателна дестинация за отдих, спорт и туризъм

Кметът на Община Кюстендил, инж. Огнян Атанасов, представи пред медии актуалния етап от изграждането на Приключенски парк в местността „Хисарлъка“. „През есента предстои финализирането на проекта. Вече рехабилитирахме и разширихме пътеката към Белодробното училище, която придоби съвсем нов облик. Почти готова е и новата пътека, свързваща бъдещия паркинг на Хисарлъка със зоопарка и въжения парк“, съобщи кметът, цитиран от БТА.

Инж. Атанасов подчерта, че „Хисарлъка“ се превръща във все по-предпочитано място за разходки и туризъм:
„Какво по-хубаво от това да съчетаем чистия боров въздух с активни преживявания за деца и подрастващи.“

Атракционният въжен парк включва въжени съоръжения с различни препятствия, подходящи за различни възрасти и степени на трудност /екстремно приключение в клоните на дърветата – висящи мостове, мрежи, пасажи, дънери, алпийски тролей/ 2) Рехабилитирана „Екопътека на здравето“ и ремонт на парково пространство.

В паркът се изграждат четири приключенски маршрута, решени като четири „кръга“, които включват въжени съоръжения с различни препятствия и с различна трудност, изградени в клоните на дърветата, както и забавления за най-малките. За любителите на екстремните приключения е предвиден и алпийски тролей. В близост до началото на алпийския тролей ще се оформи зона за почивка, оборудвана с бетонови пикник-маси и височина на полета 5м – 7м. За целта е предвидено изграждането на две метални кули при старт и финал, и посрещаща дървена рампа на финала. Предвидените маршрути са разделени на нива, като трудността е във възходящ ред. Броят на съоръженията за дадено ниво е различен – от 8 до 11.

Предстои бъде създаден виртуален тур за четирите подобрени туристически инфраструктури – Приключенски парк, местност Хисарлка, Приключенски парк в местност Калин камен, площадка в местност Света Ана, с. Смоличано, община Невестино и обекта в местност Кокино;

– В комбинация с отделни видео обиколки ще бъдат изготвени две съвместни виртуални обиколки, които съответстват на създадените туристически оферти – виртуална обиколка на тема култура и виртуална обиколка на приключенска/планинска тематика.

– Виртуална реалност с VR очила за четирите подобрени туристически инфраструктури – Приключенски парк, местност Хисарлка, Приключенски парк в местност Калин камен, местност Кокино.

Картиране на велосипедни линии и разработване на дигитална велосипедна карта – Тази дейност ще бъде фокусирана върху картографиране на велоалеи в трансграничния регион Кюстендил – Крива Паланка – Невестино – Куманово и създаване на цялостна цифрова велосипедна карта.

Финансирането на Приключенския парк е по Проект „Трансгранична атрактивност-интелигентен туризъм в регион Кюстендил-Крива Паланка-Невестино“.

Реализацията му ще допринесе за постигане на устойчив икономически растеж чрез създаване на условия и предпоставки за повишаване на конкурентоспособността и привлекателността на трансграничния регион Кюстендил-Крива Паланка-Невестино, свързани с разнообразяване на туристическата мобилност и атрактивни устойчиви туристически продукти, способни да привлекат значителен брой посетители.

Снимка: Община Кюстендил

