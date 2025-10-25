Въглеродно земеделие
Обратно към корените: От Сингапур и Ирландия до био ферма в Дъбовица

Защо един бивш пилот се влюби в органичното земеделие

Историята на Мариян Аданов е като приключенски роман – изпълнен с обрати, пътешествия и смели решения. Той е бивш пилот, инженер и успешен мениджър в авиацията, но днес е посветил живота си на земята. Заедно със съпругата си Татяна, той развива семейната ферма за органично земеделие „Адан Вилидж“ в родното село на родителите му – Дъбовица. Там те отглеждат лимец, спелта, ръж и теф и произвеждат брашно, което разказва история за чист вкус и автентични традиции.

От небето до земята

Пътят на Мариян започва с една мечта, която не се сбъдва. Като ученик е запален по летенето, а по-късно кандидатства за пилот в Долна Митрополия. Заради медицински преглед обаче не е приет. “Не ме приеха да уча за пилот и станах инженер, за което никак не съжалявам”, разказва той. Тази съдбовна промяна го отвежда до работа в Сингапур, където живее 10 години и се раждат и двамата му сина.

След години на пътувания и работа в Холандия и Ирландия, Мариян и семейството му вземат съдбоносното решение да се върнат в България. Тогава съвсем случайно купува земи около село Дъбовица, за да ги дава под аренда. Когато вижда ниските наеми, решава, че е време да се заеме сам със стопанството си.

Предизвикателствата на органичното земеделие

Мариян признава, че в началото той и семейството му са били “абсолютни дилетанти”. Органичното земеделие изисква “непрекъснати инвестиции и къртовски труд”. Въпреки трудностите, за него е от изключително значение да произвеждат чисти продукти, без химикали. „Защото тук ще живеем“, категоричен е той.

Чрез метода на проба-грешка те се учат да се справят с плевелите и вредителите без химикали. Мариян обяснява, че за да оцелеят посевите, трябва да изберат по-устойчиви сортове като лимеца, спелтата и ръжта, които стават високи и изпреварват плевелите. „И това се научава с опита“, казва той.

Защо бъдещето е в Европа

Мариян е категоричен, че финансирането от Европейския съюз е било ключово за успеха им. Той е благодарен за подкрепата, която са получили, и не разбира хората, които се противопоставят на членството на България в ЕС. „Аз вярвам, че България е Европа“, казва той. „Бъдещето ни е в Европа.“

Той е приятно изненадан и от промяната в работата на българските институции. “Приятна изненада беше, че тези институции в България започват да работят като на Запад”, споделя той. „Не са против теб, а с теб. Гледат как да ти помогнат.“

Отрова или здраве

За Мариян органичното земеделие е не просто бизнес, а мисия. Той е ужасен от употребата на химикали в конвенционалното земеделие. „Хората ако знаят какви огромни цистерни с химикали се изливат в земята… Това е отрова“, казва той и добавя, че това е причината да се чудим “защо сме толкова болни”.

За него най-ценното в техните продукти е вкусът. “Много е зареждащо, когато хората, които са пробвали нашето брашно, ни пишат: „Стана невероятен хляб!“”, споделя той.

Мариян е убеден, че органичното земеделие е начин да се върнеш към корените си и да правиш нещо добро за себе си и за природата. За него това е една от малкото ценности, за които си заслужава да живее човек – да оставиш нещо добро на децата си.

Поредицата за предприемачи в селското стопанство, подкрепени от Европейския съюз, е част от партньорството на People of Sofia с Европейската комисия в България.

Снимка:  People of Sofia

