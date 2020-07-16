В сила са вече новите ставки и обхватът на землищата по мярка 13
В сила са новите ставки и обхватът на землищата по мярка 13, след като в Държавен вестник вече е обнародвана Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 6 от 2015 г. за прилагане на мярка 13 „Плащания за райони с природни или други специфични ограничения“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР).
60 землища попадат в обхвата на подмярка 13.3 (НР3), като 57 от тях са отпаднали от обхвата на НР2 – райони, различни от планинските – след извършеното му предефиниране. Тези 57 землища обхващат площи, заявявани по НР 2 от 1 039 земеделски стопани, които вече могат да получават подпомагане за тези площи по НР3. Над 3 600 фермери, извършващи земеделска дейност в отпадналите от НР2 землища, които не попадат в обхвата на НР3, могат да получат преходна помощ в размер от 25 евро/ха за 2020 г. Размерът на окончателните нива на подпомагане за земеделските стопани, попадащи в обхвата на НР3, е съответно:
- До 50 ха – левовата равностойност на 59,15 евро на хектар;
• Над 50 ха до 100 ха – левовата равностойност на 27 евро на хектар;
• Над 100 ха – левовата равностойност на 13 евро на хектар.“
Други райони, засегнати от специфични ограничения
|EKATTE
|Област
|Община
|Наименование на населено място
|07377
|Благоевград
|Благоевград
|Българчево
|12975
|Бургас
|Созопол
|Вършило
|04621
|Бургас
|Средец
|Богданово
|10166
|Бургас
|Средец
|Варовник
|15816
|Бургас
|Средец
|Голямо Буково
|36938
|Бургас
|Средец
|Кирово
|00583
|Велико Търново
|Велико Търново
|Арбанаси
|17765
|Видин
|Белоградчик
|Граничак
|16256
|Враца
|Мездра
|Горна Кремена
|69050
|Враца
|Мездра
|Старо село
|78135
|Враца
|Мездра
|Царевец
|40693
|Враца
|Роман
|Курново
|69972
|Враца
|Роман
|Струпец
|07942
|Кърджали
|Кирково
|Брегово
|24743
|Кърджали
|Кирково
|Дюлица
|40988
|Кърджали
|Кирково
|Кърчовско
|62236
|Кърджали
|Кирково
|Растник
|65214
|Кърджали
|Кирково
|Самодива
|68953
|Кърджали
|Кирково
|Старово
|77092
|Кърджали
|Кирково
|Хаджийско
|16287
|Кърджали
|Крумовград
|Горна кула
|24459
|Кърджали
|Крумовград
|Дъждовник
|30538
|Кърджали
|Крумовград
|Звънарка
|39970
|Кърджали
|Крумовград
|Крумовград
|53206
|Кърджали
|Крумовград
|Овчари
|54821
|Кърджали
|Крумовград
|Орех
|24445
|Кърджали
|Кърджали
|Дъждино
|44700
|Кърджали
|Кърджали
|Люляково
|48074
|Кърджали
|Кърджали
|Миладиново
|69715
|Кърджали
|Кърджали
|Страхил войвода
|69849
|Кърджали
|Кърджали
|Стремово
|69852
|Кърджали
|Кърджали
|Стремци
|73136
|Кърджали
|Кърджали
|Три могили
|87672
|Кърджали
|Кърджали
|Ястреб
|02155
|Кърджали
|Момчилград
|Багрянка
|02292
|Кърджали
|Момчилград
|Балабаново
|43102
|Кърджали
|Момчилград
|Лале
|59361
|Кърджали
|Момчилград
|Прогрес
|40943
|Ловеч
|Летница
|Кърпачево
|77311
|Ловеч
|Ловеч
|Хлевене
|38131
|Монтана
|Берковица
|Комарево
|23073
|Монтана
|Вършец
|Драганица
|46646
|Сливен
|Котел
|Малко село
|67859
|Сливен
|Котел
|Соколарци
|72833
|Сливен
|Котел
|Топузево
|76073
|Сливен
|Котел
|Филаретово
|12320
|София
|Годеч
|Връдловци
|23296
|София
|Костинброд
|Драговищица
|58476
|Търговище
|Антоново
|Присойна
|22664
|Търговище
|Омуртаг
|Долно Козарево
|39596
|Търговище
|Омуртаг
|Красноселци
|55381
|Търговище
|Омуртаг
|Паничино
|29074
|Хасково
|Ивайловград
|Железари
|38248
|Хасково
|Ивайловград
|Кондово
|38964
|Хасково
|Ивайловград
|Костилково
|55748
|Хасково
|Ивайловград
|Плевун
|66233
|Хасково
|Маджарово
|Сеноклас
|22770
|Хасково
|Стамболово
|Долно поле
|44803
|Хасково
|Стамболово
|Лясковец
|31365
|Хасково
|Хасково
|Зорница
Райони, отпадащи от обхвата на други райони, засегнати от значителни природни ограничения
|EKATTE
|Област
|Община
|Наименование на населеното място
|18366
|Благоевград
|Гърмен
|Гърмен
|47247
|Благоевград
|Петрич
|Марино поле
|72744
|Благоевград
|Петрич
|Тополница
|81832
|Благоевград
|Петрич
|Чучулигово
|65108
|Благоевград
|Хаджидимово
|Садово
|80813
|Бургас
|Айтос
|Черна могила
|02573
|Бургас
|Бургас
|Банево
|23090
|Бургас
|Бургас
|Драганово
|63183
|Бургас
|Бургас
|Рудник
|72151
|Бургас
|Бургас
|Твърдица
|27022
|Бургас
|Малко Търново
|Евренозово
|44425
|Бургас
|Поморие
|Лъка
|10731
|Бургас
|Приморско
|Веселие
|52129
|Бургас
|Приморско
|Ново Паничарево
|30822
|Бургас
|Созопол
|Зидарово
|32737
|Бургас
|Созопол
|Индже войвода
|40124
|Бургас
|Созопол
|Крушевец
|61114
|Бургас
|Созопол
|Равна гора
|67800
|Бургас
|Созопол
|Созопол
|03455
|Бургас
|Средец
|Белила
|23604
|Бургас
|Средец
|Драчево
|40419
|Бургас
|Средец
|Кубадин
|29221
|Бургас
|Средец
|Момина църква
|02322
|Бургас
|Сунгурларе
|Балабанчево
|10327
|Бургас
|Сунгурларе
|Везенково
|44149
|Бургас
|Сунгурларе
|Лозица
|56959
|Бургас
|Сунгурларе
|Подвис
|10094
|Бургас
|Царево
|Варвара
|52115
|Варна
|Долни чифлик
|Ново Оряхово
|06940
|Велико Търново
|Велико Търново
|Буковец
|10447
|Велико Търново
|Велико Търново
|Велико Търново
|87360
|Велико Търново
|Велико Търново
|Ялово
|05582
|Видин
|Белоградчик
|Боровица
|12632
|Видин
|Белоградчик
|Върба
|24431
|Видин
|Белоградчик
|Дъбравка
|58671
|Видин
|Чупрене
|Протопопинци
|03438
|Враца
|Враца
|Бели извор
|11555
|Враца
|Враца
|Власатица
|12259
|Враца
|Враца
|Враца
|12704
|Враца
|Мездра
|Върбешница
|39709
|Враца
|Мездра
|Крета
|49031
|Враца
|Мездра
|Моравица
|40645
|Враца
|Роман
|Кунино
|69554
|Враца
|Роман
|Стояновци
|14533
|Габрово
|Габрово
|Гарван
|18215
|Габрово
|Габрово
|Гъбене
|30973
|Габрово
|Габрово
|Златевци
|14859
|Габрово
|Дряново
|Геша
|66768
|Габрово
|Дряново
|Скалско
|66977
|Габрово
|Дряново
|Славейково
|87463
|Габрово
|Дряново
|Янтра
|16376
|Габрово
|Севлиево
|Горна Росица
|17542
|Габрово
|Севлиево
|Градище
|39431
|Габрово
|Севлиево
|Крамолин
|58339
|Добрич
|Добрич
|Прилеп
|00120
|Кърджали
|Кирково
|Върбен
|27591
|Кърджали
|Кирково
|Еровете
|54393
|Кърджали
|Кирково
|Островец
|59063
|Кърджали
|Кирково
|Първица
|76159
|Кърджали
|Кирково
|Фотиново
|83449
|Кърджали
|Кирково
|Шопци
|87415
|Кърджали
|Кирково
|Янино
|12190
|Кърджали
|Крумовград
|Вранско
|31142
|Кърджали
|Крумовград
|Златолист
|39058
|Кърджали
|Крумовград
|Котлари
|57062
|Кърджали
|Крумовград
|Подрумче
|57248
|Кърджали
|Крумовград
|Полковник Желязово
|67297
|Кърджали
|Крумовград
|Сливарка
|69688
|Кърджали
|Крумовград
|Странджево
|07658
|Кърджали
|Кърджали
|Бяла поляна
|15000
|Кърджали
|Кърджали
|Главатарци
|18410
|Кърджали
|Кърджали
|Гъсково
|22134
|Кърджали
|Кърджали
|Долна крепост
|29407
|Кърджали
|Кърджали
|Жинзифово
|38282
|Кърджали
|Кърджали
|Конево
|39894
|Кърджали
|Кърджали
|Крин
|40909
|Кърджали
|Кърджали
|Кърджали
|54403
|Кърджали
|Кърджали
|Островица
|55840
|Кърджали
|Кърджали
|Пепелище
|63170
|Кърджали
|Кърджали
|Рудина
|66336
|Кърджали
|Кърджали
|Сестринско
|72802
|Кърджали
|Кърджали
|Тополчане
|52297
|Кюстендил
|Бобов дол
|Новоселяне
|83082
|Кюстендил
|Бобов дол
|Шатрово
|24791
|Кюстендил
|Дупница
|Дяково
|80491
|Кюстендил
|Дупница
|Червен брег
|02748
|Кюстендил
|Кочериново
|Бараково
|03962
|Кюстендил
|Кюстендил
|Берсин
|38432
|Кюстендил
|Кюстендил
|Коняво
|52400
|Кюстендил
|Кюстендил
|Николичевци
|66891
|Кюстендил
|Кюстендил
|Скриняно
|67790
|Кюстендил
|Кюстендил
|Соволяно
|51216
|Кюстендил
|Невестино
|Невестино
|51336
|Кюстендил
|Невестино
|Неделкова Гращица
|81284
|Кюстендил
|Невестино
|Четирци
|06536
|Ловеч
|Ловеч
|Брестово
|16883
|Ловеч
|Ловеч
|Горно Павликене
|20420
|Ловеч
|Ловеч
|Деветаки
|43952
|Ловеч
|Ловеч
|Ловеч
|58150
|Ловеч
|Ловеч
|Прелом
|66799
|Ловеч
|Ловеч
|Скобелево
|07357
|Ловеч
|Тетевен
|Български извор
|12108
|Ловеч
|Троян
|Врабево
|20300
|Ловеч
|Троян
|Дебнево
|15552
|Ловеч
|Угърчин
|Голец
|48060
|Ловеч
|Угърчин
|Микре
|15655
|Ловеч
|Ябланица
|Голяма Брестница
|21381
|Ловеч
|Ябланица
|Добревци
|31098
|Ловеч
|Ябланица
|Златна Панега
|05253
|Монтана
|Берковица
|Бокиловци
|14297
|Монтана
|Берковица
|Гаганица
|47723
|Монтана
|Берковица
|Мездрея
|69537
|Монтана
|Вършец
|Стояново
|17018
|Монтана
|Георги Дамяново
|Горно Церовене
|80368
|Монтана
|Георги Дамяново
|Чемиш
|67667
|Монтана
|Монтана
|Смоляновци
|00165
|Пазарджик
|Белово
|Аканджиево
|07586
|Пазарджик
|Брацигово
|Бяга
|58311
|Перник
|Радомир
|Прибой
|49309
|Пловдив
|Асеновград
|Мулдава
|12680
|Пловдив
|Брезово
|Върбен
|30750
|Пловдив
|Брезово
|Зелениково
|54465
|Пловдив
|Калояново
|Отец Паисиево
|55926
|Пловдив
|Калояново
|Песнопой
|03109
|Пловдив
|Карлово
|Бегунци
|10291
|Пловдив
|Карлово
|Ведраре
|40703
|Пловдив
|Карлово
|Куртово
|58616
|Пловдив
|Карлово
|Пролом
|67903
|Пловдив
|Карлово
|Соколица
|52221
|Пловдив
|Стамболийски
|Ново село
|73081
|Пловдив
|Стамболийски
|Триводици
|87031
|Сливен
|Котел
|Ябланово
|14338
|София
|Горна Малина
|Гайтанево
|16314
|София
|Горна Малина
|Горна Малина
|35630
|София
|Драгоман
|Камбелевци
|43757
|София
|Драгоман
|Липинци
|80426
|София
|Драгоман
|Чепърлинци
|04604
|София
|Елин Пелин
|Богданлия
|36422
|София
|Елин Пелин
|Караполци
|04813
|София
|Костинброд
|Богьовци
|20897
|София
|Правец
|Джурово
|07541
|София
|Сливница
|Бърложница
|70531
|Стара Загора
|Братя Даскалови
|Съединение
|49076
|Стара Загора
|Казанлък
|Горно Черковище
|83020
|Стара Загора
|Мъглиж
|Шаново
|57323
|Стара Загора
|Раднево
|Полски Градец
|46417
|Стара Загора
|Стара Загора
|Малка Верея
|63344
|Стара Загора
|Чирпан
|Рупките
|16211
|Търговище
|Антоново
|Горна Златица
|20479
|Търговище
|Антоново
|Девино
|24428
|Търговище
|Антоново
|Дъбравица
|46468
|Търговище
|Антоново
|Малка Черковна
|53641
|Търговище
|Антоново
|Орач
|58949
|Търговище
|Антоново
|Пчелно
|61769
|Търговище
|Антоново
|Разделци
|72062
|Търговище
|Антоново
|Таймище
|77120
|Търговище
|Антоново
|Халваджийско
|87271
|Търговище
|Антоново
|Язовец
|10392
|Търговище
|Омуртаг
|Великденче
|10687
|Търговище
|Омуртаг
|Веренци
|11212
|Търговище
|Омуртаг
|Висок
|16818
|Търговище
|Омуртаг
|Горно Козарево
|22280
|Търговище
|Омуртаг
|Долна Хубавка
|32620
|Търговище
|Омуртаг
|Илийно
|53535
|Търговище
|Омуртаг
|Омуртаг
|55327
|Търговище
|Омуртаг
|Панайот Хитово
|56112
|Търговище
|Омуртаг
|Петрино
|63104
|Търговище
|Омуртаг
|Росица
|68761
|Търговище
|Омуртаг
|Станец
|78166
|Търговище
|Омуртаг
|Царевци
|23087
|Търговище
|Търговище
|Драгановец
|04844
|Хасково
|Димитровград
|Бодрово
|32024
|Хасково
|Ивайловград
|Ивайловград
|43128
|Хасково
|Ивайловград
|Ламбух
|47069
|Хасково
|Ивайловград
|Мандрица
|65704
|Хасково
|Ивайловград
|Свирачи
|12560
|Хасково
|Любимец
|Вълче поле
|44077
|Хасково
|Любимец
|Лозен
|22375
|Хасково
|Маджарово
|Долни Главанак
|05983
|Хасково
|Минерални бани
|Боян Ботево
|47468
|Хасково
|Свиленград
|Маточина
|70055
|Хасково
|Свиленград
|Студена
|15610
|Хасково
|Стамболово
|Голобрадово
|30908
|Хасково
|Стамболово
|Зимовина
|57618
|Хасково
|Стамболово
|Поповец
|58815
|Хасково
|Стамболово
|Пчелари
|78094
|Хасково
|Стамболово
|Царева поляна
|21659
|Хасково
|Тополовград
|Доброселец
|68583
|Хасково
|Тополовград
|Срем
|75191
|Хасково
|Тополовград
|Устрем
|81654
|Хасково
|Тополовград
|Чукарово
|43548
|Хасково
|Харманли
|Лешниково
|16729
|Хасково
|Хасково
|Горно Войводино
|27200
|Хасково
|Хасково
|Елена
|80950
|Шумен
|Смядово
|Черни връх
|11658
|Ямбол
|Болярово
|Воден
|15881
|Ямбол
|Болярово
|Голямо Крушево
|17097
|Ямбол
|Болярово
|Горска поляна
|83051
|Ямбол
|Болярово
|Шарково
|44666
|Ямбол
|Стралджа
|Люлин
|57409
|Ямбол
|Стралджа
|Поляна
|15789
|Ямбол
|Тунджа
|Голям манастир