Анализ на НСИ: 470 985 са нефинансовите предприятия в България през 2024 г.

За дейността си през 2024 г. 470 985 нефинансови предприятия в България са подали годишен отчет в Националния статистически институт (НСИ), което е с 1.8% повече в сравнение с 2023 година. Заетите лица в тях, в еквивалент на пълна заетост, са 2 234 035, или с 0.6% повече спрямо предходната година, показват данните на НСИ.

Най-голям е делът на нефинансовите предприятия в секторите на услугите и на търговията (76.4%), които формират 63.7% от заетостта в нефинансовия сектор. Следват сектори „Селско, горско и рибно стопанство“, „Промишленост“ и „Строителство“ с относителен дял 23.6% от отчетените предприятия и 36.3% от заетите. Стойността на продукцията по текущи цени е 310 262 млн. лв., като с най-голям дял е сектор „Промишленост“ – 36.9%.

Годишен отчет за дейността си през 2024 г. в НСИ са представили 47 295 предприятия от сектор „Селско, горско и рибно стопанство“, или 10.0% от общия брой нефинансови предприятия.

Заетите лица в тях са 105 688 и са произвели продукция на стойност 11 720 млн. лв. по текущи цени. За 2024 г. секторът отчита положителен финансов резултат от 1 226 млн. лв., като 83.1% от предприятията са приключили годината с печалба, 9.4% – със загуба, и 7.5% – с нулев финансов резултат.

Промишлените предприятия, представили в НСИ годишен отчет за дейността си през 2024 г., са 37 072, или 7.9% от общия брой предприятия, като с най-голям дял е сектор „Преработваща промишленост“ – 81.1%. Стойността на продукцията в промишлеността по текущи цени е 114 677 млн. лв. и формира 36.9% от общия обем на продукцията в нефинансовия сектор. През 2024 г. заетите в промишлеността са 550 829, или 24.6% от общия брой на заетите лица в нефинансовите предприятия. Промишлените предприятия са приключили 2024 г. с положителен финансов резултат от 8 755 млн. лв., като с най-голям принос е сектор „Преработваща промишленост“, който формира 80.2% от този резултат.

Годишен отчет за дейността си през 2024 г. са представили 26 702 строителни предприятия, или 5.7% от общия брой на отчетените нефинансови предприятия в НСИ.

Най-голям е делът на предприятията, извършващи специализирани строителни дейности – 54.0%. Заетите в строителните предприятия са 155 828 и формират 7.0% от общия брой на заетите лица в нефинансовите предприятия. Стойността на произведената продукция в строителния сектор през 2024 г. е в размер на 33 174 млн. лв. по текущи цени, или 10.7% от общия обем на продукцията на нефинансовите предприятия. Строителният сектор завършва 2024 г. с положителен финансов резултат от 3 408 млн. лв. по текущи цени, като 33.9% от него са реализирани в „Строителство на сгради“.

В НСИ годишен отчет за дейността си през 2024 г. са представили 138 545 търговски предприятия, или 29.4% от общия брой на отчетените нефинансови предприятия.

Най-голям е делът на предприятията в търговията на дребно – 67.7%. През 2024 г. заетите лица в търговията са 499 558, или 22.4% от общия брой заети в нефинансовите предприятия. Стойността на продукцията в сектор „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“ за 2024 г. възлиза на 44 329 млн. лв. по текущи цени, което представлява 14.3% от общия обем на продукцията на нефинансовите предприятия. Търговските предприятия са приключили 2024 г. с положителен финансов резултат от 9 515 млн. лв. по текущи цени, като търговията на едро формира 63.4% от него.

Резултатите от подадените годишни отчети в НСИ показват, че най-много са предприятията в сектора на услугите – 221 371, или 47.0% от общия брой на отчетените нефинансови предприятия. През 2024 г. в този сектор са заети 922 132 души, или 41.3% от общия брой на заетите в нефинансовите предприятия. За 2024 г. стойността на продукцията в сектора на услугите е в размер на 106 362 млн. лв. по текущи цени и формира 34.3% от общия обем на продукцията на нефинансовите предприятия. Секторът на услугите приключва 2024 г. с положителен финансов резултат от 15 939 млн. лв., като 23.2% са реализирани в „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“.