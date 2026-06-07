Надежда за българската природа: Нов живот в колониите на изчезващата белошипа ветрушка

Малки соколчета се появиха едновременно в Стара Загора, с. Левка и с. Климент, благодарение на интензивните грижи на природозащитниците

Първите малки белошипи ветрушки вече се излюпиха. Радостната новина идва от колониите на вида, подпомагани от Зелени Балкани в рамките на проект „Живот за белошипата ветрушка“ LIFE19 NAT/BG/001017, финансиран по програма LIFE на Европейския съюз.

Тази новина е особено важна, защото белошипата ветрушка е вид, който до неотдавна беше напълно изчезнал като гнездящ в България. Всяко новоизлюпено малко е безценно и е знак, че усилията за възстановяването на вида дават реални резултати и че белошипата ветрушка постепенно отново намира своето място в българската природа.

Новоизлюпените соколчета се появиха почти едновременно в колониите на вида в Стара Загора, в сакарското село Левка и в село Климент — още едно доказателство за успешното развитие на вида у нас. В момента екипите на терен полагат интензивни грижи за птиците. Освен постоянен мониторинг, експертите извършват и редовно подхранване, което осигурява необходимата храна за родителите в първите и най-критични дни от живота на малките.

Всяка година благодарение на усилията на природозащитниците десетки млади белошипи ветрушки напускат гнездата си и се присъединяват към дивата популация в България. Надеждата на екипа е и тази година небето над страната ни да бъде изпълнено с още повече здрави и силни млади соколчета, които да помогнат за трайното възстановяване на вида.

Белошипата ветрушка е сред най-редките соколи в Европа и до неотдавна бе напълно изчезнала като гнездящ вид в България. Днес, благодарение на дългогодишните усилия на екипа ни за възстановяване на популацията, видът отново има шанс за бъдеще в българската природа.