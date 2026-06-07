Въглеродно земеделие
Консултантите говорят

Надежда за българската природа: Нов живот в колониите на изчезващата белошипа ветрушка

АктуалноАкцентиОколна среда
Мариана Климентиева
Мариана Климентиева
2 Минути

Малки соколчета се появиха едновременно в Стара Загора, с. Левка и с. Климент, благодарение на интензивните грижи на природозащитниците

Първите малки белошипи ветрушки вече се излюпиха. Радостната новина идва от колониите на вида, подпомагани от Зелени Балкани в рамките на проект „Живот за белошипата ветрушка“ LIFE19 NAT/BG/001017, финансиран по програма LIFE на Европейския съюз.

Тази новина е особено важна, защото белошипата ветрушка е вид, който до неотдавна беше напълно изчезнал като гнездящ в България. Всяко новоизлюпено малко е безценно и е знак, че усилията за възстановяването на вида дават реални резултати и че белошипата ветрушка постепенно отново намира своето място в българската природа.

Новоизлюпените соколчета се появиха почти едновременно в колониите на вида в Стара Загора, в сакарското село Левка и в село Климент — още едно доказателство за успешното развитие на вида у нас. В момента екипите на терен полагат интензивни грижи за птиците. Освен постоянен мониторинг, експертите извършват и редовно подхранване, което осигурява необходимата храна за родителите в първите и най-критични дни от живота на малките.

Всяка година благодарение на усилията на природозащитниците десетки млади белошипи ветрушки напускат гнездата си и се присъединяват към дивата популация в България. Надеждата на екипа е и тази година небето над страната ни да бъде изпълнено с още повече здрави и силни млади соколчета, които да помогнат за трайното възстановяване на вида.

Белошипата ветрушка е сред най-редките соколи в Европа и до неотдавна бе напълно изчезнала като гнездящ вид в България. Днес, благодарение на дългогодишните усилия на екипа ни за възстановяване на популацията, видът отново има шанс за бъдеще в българската природа.

СВЪРЗАНИ НОВИНИ
ЕТИКЕТИ:
Avatar photo
Автор: Мариана Климентиева
Мариана Климентиева е магистър по „Журналистика“ в Софийски университет "Климент Охридски". Кариерата ѝ започва през 2004 г. Работила е за водещи печатни и онлайн издания, сред които в."Телеграф", в."Монитор", stolica.bg, economic.bg. Специализира в ресори като земеделие, икономика и актуални новини, като се стреми винаги да поднася задълбочена и обективна информация. В Аgrozona приоритет са й теми, свързани със съвременните тенденции в земеделието, устойчиво развитие, иновации в аграрните технологии и европейски политики за селските райони.

РЕКЛАМА

ВИДЕО

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери в произхода на над 75 000  хранителни продукти.

Реклама

Реклама

Последни

АктуалноАкцентиОколна среда
Надежда за българската природа: Нов живот в колониите на изчезващата белошипа ветрушка
АктуалноАкцентиПолитика и факти
Министър Илин Димитров с конкретни решения за повече туристи от Румъния, Германия...
АктуалноАкцентиТуризъм
Емблематична ретро мотриса ще вози пътници от София за Банкя
АктуалноАкцентиТрапеза
БАБХ спря дейността на нерегистрирана детска млечна кухня в Смолян
АктуалноАкцентиЗемеделие
МЗХ и картофопроизводителите обсъдиха мерки за насърчаване на родното потребление

Седмичен бюлетин

Запиши се за седмичния бюлетин на Агрозона.

Моля изчакайте секунда ...

Благодарим ви, че се регистрирахте!

Реклама

Реклама