Над 17 000 нови заети чрез бюрата по труда през септември

Мариана Климентиева
Мариана Климентиева
3 Минути

2 943 души от уязвими групи, сред които хора с увреждания, младежи без опит, лица над 55 години и дълготрайно безработни, са започнали работа по програми за субсидирана заетост

Агенцията по заетостта отчита стабилни резултати на пазара на труда през септември, като равнището на регистрираната безработица остава ниско – 5.06% – с 0.13 процентни пункта по-ниско спрямо същия месец на предходната година.

Агенцията по заетостта продължава да инвестира и в повишаване на квалификацията.

Чрез посредничеството на бюрата по труда работа са започнали 15 475 безработни лица и още 1 662 заети, учащи и пенсионери, потърсили съдействие за ново кариерно развитие – общо 17 137 души. Освен това над 4 800 икономически неактивни лица са били мотивирани да предприемат първи стъпки към заетост – резултат от активната работа на екипите в бюрата по труда и на ромските и младежките медиатори в страната.

2 943 души от уязвими групи, сред които хора с увреждания, младежи без опит, лица над 55 години и дълготрайно безработни, са започнали работа по програми за субсидирана заетост. От тях 1 808 са включени по проекти, финансирани от Програма „Развитие на човешките ресурси 2021–2027“, съфинансирана от Европейския социален фонд плюс (ЕСФ+).

Агенцията по заетостта продължава да инвестира и в повишаване на квалификацията.

През месеца са издадени над 12 280 ваучера за обучение на безработни и заети лица с цел адаптация към изискванията на съвременната икономика, белязана от ускорена дигитализация и технологична трансформация.

Общо 9 514 свободни работни места са заявени от работодатели на първичния пазар. Най-голям дял от тях са в образованието (29.0%) и преработващата промишленост (21.7%), следвани от търговия и ремонт на автомобили (11.9%), държавно управление (8.9%), административни и спомагателни дейности (5.5%), както и хотелиерство и ресторантьорство (5.1%).

Сред най-търсените професии през месеца са преподаватели; персонал, полагащ грижи за хора; продавачи; работници по събиране на отпадъци; оператори на машини и съоръжения; работници в добивната и преработващата промишленост, строителството и транспорта; персонал в сферата на персоналните услуги; чистачи и помощници; работници в производството на храни, облекло и дървени изделия; стопански и административни служители; водачи на МПС и подвижни съоръжения; металурзи, машиностроители и сродни на тях и занаятчии.

Автор: Мариана Климентиева
Мариана Климентиева е магистър по „Журналистика“ в Софийски университет "Климент Охридски". Кариерата ѝ започва през 2004 г. Работила е за водещи печатни и онлайн издания, сред които в."Телеграф", в."Монитор", stolica.bg, economic.bg. Специализира в ресори като земеделие, икономика и актуални новини, като се стреми винаги да поднася задълбочена и обективна информация. В Аgrozona приоритет са й теми, свързани със съвременните тенденции в земеделието, устойчиво развитие, иновации в аграрните технологии и европейски политики за селските райони.

