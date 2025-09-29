Млад фермер спаси с. Крива бара от пожар, селото събира пари за нов трактор

29-годишният Веселин Димитров рискува живота си, за да спре огнената стихия пред къщите, но машината му изгоря напълно

В козлодуйското село Крива бара събират пари в подкрепа на млад фермер, който рискува живота си и загуби трактора си, докато правеше просеки, за да защити къщите от пожар, съобщи . 29-годишният Веселин Димитров е от малкото млади хора, останали в селото, и обработва 740 дка земя, но единственият му трактор “Болгар” вече е за скрап. Машината е напълно изгоряла, а в знак на благодарност хората от селото събират пари за нов трактор.

29-годишният Веселин Димитров обработва семейната нива със своя верен 35-годишен другар – тракторът Болгар, когато му се обаждат по телефона -пожар приближава към селото. С трактора си тръгва да прави просеки (ивици) в избухналия край селото пожар, за да успеят да спасят с доброволците първите къщи.

“Единственият вариант беше да се извика Веси със селскостопанска техника да пресече огъня”, казва Илиян Илиев, очевидец.

Причината за пожара е сметище, което гори, много близо до селото. Единственият вариант да се ограничи пожара е със селскостопанската техника да се пресече огъня в единствената нива, през която може да се мине. Момчето веднага се отзовава, пресича пожара, но има много силен порив на вятъра. Така пожарът “затваря” 29-годишния фермер в самата нива и той не може да излезе.

“Започнах да крещя да слиза от машината Веселин, той скочи, тръгна да се връща да спаси все пак тази машина, щото той си изкарва хляба с нея, обаче огънят бързо я хвана”, разказа кметът на селото Валентин Стефанов.

Мъжът е от малкото останали млади хора в селото. С два трактора до момента обработвал 740 декара. След пожара единият става само за скрап. Мъжът също е с изгаряния. С неговите действия той е успява да ограничи пожара и дава възможност да доброволците и пожарникарите да спрат огнената стихия да стигне до първите къщи на селото.

“Ние сме задружно село, помагаме си всички, тъй като сме малко хора и нямаше как да не се отзова при положение, че селото беше застрашено – огънят беше много близо до първите къщи”, разказва и самият герой на селото – Веселин Димитров.

Малко преди тракторът да пламне напълно, Веселин скача от него, заради което има и поражения от изгаряне по носа, крака и ръката. Жителите на селото помагат на момчето, за да събере пари, за да си купи нов трактор. “Не може да го оставим, той рискува живота си и няма как. Трябва да сме добри”, казва Анелия Петрова, жител на селото.

С негово разрешение bTV предостави и банковата сметка на Веселин – който има желание и възможност да му помогне. Подкрепа ще дойде и от Община Козлодуй

БАНКОВА СМЕТКА В ПОДКРЕПА НА ВЕСЕЛИН ЕМИЛОВ ДИМИТРОВ:

BG96UBBS80021060388950

