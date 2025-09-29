Въглеродно земеделие
Консултантите говорят

Млад фермер спаси с. Крива бара от пожар, селото събира пари за нов трактор

АктуалноАкценти
Мариана Климентиева
Мариана Климентиева
3 Минути

29-годишният Веселин Димитров рискува живота си, за да спре огнената стихия пред къщите, но машината му изгоря напълно

В козлодуйското село Крива бара събират пари в подкрепа на млад фермер, който рискува живота си и загуби трактора си, докато правеше просеки, за да защити къщите от пожар, съобщи . 29-годишният Веселин Димитров е от малкото млади хора, останали в селото, и обработва 740 дка земя, но единственият му трактор “Болгар” вече е за скрап. Машината е напълно изгоряла, а в знак на благодарност хората от селото събират пари за нов трактор.

АКЦЕНТИ
29-годишният Веселин Димитров рискува живота си, за да спре огнената стихия пред къщите, но машината му изгоря напълно“Започнах да крещя да слиза от машината Веселин, той скочи, тръгна да се връща да спаси все пак тази машина, щото той си изкарва хляба с нея, обаче огънят бързо я хвана”, разказа кметът на селото Валентин Стефанов.

29-годишният Веселин Димитров обработва семейната нива със своя верен 35-годишен другар – тракторът Болгар, когато му се обаждат по телефона  -пожар приближава към селото. С трактора си тръгва да прави просеки (ивици) в избухналия край селото пожар, за да успеят да спасят с доброволците първите къщи.

“Единственият вариант беше да се извика Веси със селскостопанска техника да пресече огъня”, казва Илиян Илиев, очевидец.

Причината за пожара е сметище, което гори, много близо до селото. Единственият вариант да се ограничи пожара е със селскостопанската техника да се пресече огъня в единствената нива, през която може да се мине. Момчето веднага се отзовава, пресича пожара, но има много силен порив на вятъра. Така пожарът “затваря” 29-годишния фермер в самата нива и той не може да излезе.

“Започнах да крещя да слиза от машината Веселин, той скочи, тръгна да се връща да спаси все пак тази машина, щото той си изкарва хляба с нея, обаче огънят бързо я хвана”, разказа кметът на селото Валентин Стефанов.

Мъжът е от малкото останали  млади хора в селото. С два трактора до момента обработвал 740 декара. След пожара единият става само за скрап. Мъжът също е с изгаряния. С неговите действия той е успява да ограничи пожара и дава възможност да доброволците и пожарникарите да спрат огнената стихия да стигне до първите къщи на селото.

“Ние сме задружно село, помагаме си всички, тъй като сме малко хора и нямаше как да не се отзова при положение, че селото беше застрашено – огънят  беше много близо до първите къщи”, разказва и самият герой на селото – Веселин Димитров.

Малко преди тракторът да пламне напълно, Веселин скача от него, заради което има и поражения от изгаряне по носа, крака и ръката. Жителите на селото помагат на момчето, за да събере пари, за да си купи нов трактор. “Не може да го оставим, той рискува живота си и няма как. Трябва да сме добри”, казва Анелия Петрова, жител на селото.

С негово разрешение bTV предостави и банковата сметка на Веселин – който има желание и възможност да му помогне. Подкрепа ще дойде и от Община Козлодуй

БАНКОВА СМЕТКА В ПОДКРЕПА НА ВЕСЕЛИН ЕМИЛОВ ДИМИТРОВ:

BG96UBBS80021060388950

Снимки: bTV

СВЪРЗАНИ НОВИНИ
МОСВ: Няма превишения на нормите за въздуха в района на ТЕЦ „Бобов дол“ след пожара
Николай Димов пред Агрозона: Опожариха ми земеделската техника за над 3 млн. лв.
Житен блок горя до хасковското село Елена
Пожар край Разлог изпепели 5 500 бали сено и земеделска техника
ЕТИКЕТИ:
Avatar photo
Автор: Мариана Климентиева
Мариана Климентиева е магистър по „Журналистика“ в Софийски университет "Климент Охридски". Кариерата ѝ започва през 2004 г. Работила е за водещи печатни и онлайн издания, сред които в."Телеграф", в."Монитор", stolica.bg, economic.bg. Специализира в ресори като земеделие, икономика и актуални новини, като се стреми винаги да поднася задълбочена и обективна информация. В Аgrozona приоритет са й теми, свързани със съвременните тенденции в земеделието, устойчиво развитие, иновации в аграрните технологии и европейски политики за селските райони.

РЕКЛАМА

ВИДЕО

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери в произхода на над 75 000  хранителни продукти.

Реклама

Реклама

Последни

АктуалноАкценти
Млад фермер спаси с. Крива бара от пожар, селото събира пари за...
АктуалноАкцентиМинистерство на земеделието,...
Стартира изплащането на оставащите компенсации за измръзналите череши, вишни и кайсии
АктуалноАкценти
Зам.-министър Василева: Размерът на бюджета на Стратегическия план, касаещ фермерите, се запазва
АктуалноАкценти
Законопроект в НС: Осем години отсрочка за регистрация на кладенци и сондажи
CAP GREEN ZONEАктуалноАкценти
Министър Тахов: Сред основните мерки в подкрепа на биоземеделието е новата интервенция...

Седмичен бюлетин

Запиши се за седмичния бюлетин на Агрозона.

Моля изчакайте секунда ...

Благодарим ви, че се регистрирахте!

Реклама

Реклама