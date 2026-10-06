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Храна за хора в нужда: „Заредени за успех“ стартира в София

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Мариана Климентиева
Мариана Климентиева
3 Минути

Допустими участници в програмата са редовни студенти без двама живи родители, младежи с трайни увреждания, които живеят в семейна среда и разполагат с месечни доходи под линията на бедност, както и приемни или самотни родители или младежи без двама родители, които разполагат с месечни доходи под линията на бедност

Стартира „Заредени за успех“ – иновативен продукт на Българска хранителна банка, в подкрепа на социално уязвими младежи и семейства в София. „Заредени за успех“ е първият по рода си в България модел на директна подкрепа в градска среда на лица и семейства в затруднение. С увеличаване на разходите за живот все повече домакинства не могат да си подсигурят редовно и питателно хранене. Живеещите в риск от бедност или социално изключване се увеличават. С настъпването на отоплителния сезон тази тенденция ще се задълбочава.

„Заредени за успех“ поставя началото на изграждане на специализирана дистрибуторска мрежа на Българската хранителна банка за одобрени и регистрирани потребители. В пилотната фаза на програмата се набират кандидати за получаване на подкрепа в град София. Крайния срок за подаване на документи е 13 октомври 2026 г.

Одобрените кандидати ще получават хранителни пакети в специално изградени за това куриерски локъри. Храните са осигурени изцяло от дарения, като включват основни пакетирани и консервирани хранителни продукти, предназначени за приготвяне на меню в домашна среда, съответстващи на нуждата на потребителите след направена оценка. Всеки одобрен потребител ще има право да получава хранително подпомагане за период от 12 месеца.

Допустими участници в програмата са редовни студенти без двама живи родители, младежи с трайни увреждания, които живеят в семейна среда и разполагат с месечни доходи под линията на бедност, както и приемни или самотни родители или младежи без двама родители, които разполагат с месечни доходи под линията на бедност. Повече подробности за допустимите кандидати има на сайта на Българска хранителна банка в рубриката „Активни кампании“.

Документи се приемат само чрез он-лайн формуляр на този линк:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScU0dDJg_vy0Spo1-kNQN8LIKKARmlbG1dgskzfheG2DqFR7Q/viewform

 

Българската хранителна банка наскоро се присъедини към „Договора за климатична неутралност на град София“, с което пое ангажимент да включи климатичните цели на столичния град в ежедневната си работа. Загубата и разхищението на храна имат значителен климатичен ефект – около 10 процента от глобалните емисии на парникови газове се дължат на изхвърлената и погубена храна. Спасената храна, която се разпределя директно до хора в нужда е първа стъпка за изпълнение на поетите по договора ангажименти.

 

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Автор: Мариана Климентиева
Мариана Климентиева е магистър по „Журналистика“ в Софийски университет "Климент Охридски". Кариерата ѝ започва през 2004 г. Работила е за водещи печатни и онлайн издания, сред които в."Телеграф", в."Монитор", stolica.bg, economic.bg. Специализира в ресори като земеделие, икономика и актуални новини, като се стреми винаги да поднася задълбочена и обективна информация. В Аgrozona приоритет са й теми, свързани със съвременните тенденции в земеделието, устойчиво развитие, иновации в аграрните технологии и европейски политики за селските райони.

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