Храна за хора в нужда: „Заредени за успех“ стартира в София

Допустими участници в програмата са редовни студенти без двама живи родители, младежи с трайни увреждания, които живеят в семейна среда и разполагат с месечни доходи под линията на бедност, както и приемни или самотни родители или младежи без двама родители, които разполагат с месечни доходи под линията на бедност

Стартира „Заредени за успех“ – иновативен продукт на Българска хранителна банка, в подкрепа на социално уязвими младежи и семейства в София. „Заредени за успех“ е първият по рода си в България модел на директна подкрепа в градска среда на лица и семейства в затруднение. С увеличаване на разходите за живот все повече домакинства не могат да си подсигурят редовно и питателно хранене. Живеещите в риск от бедност или социално изключване се увеличават. С настъпването на отоплителния сезон тази тенденция ще се задълбочава.

„Заредени за успех“ поставя началото на изграждане на специализирана дистрибуторска мрежа на Българската хранителна банка за одобрени и регистрирани потребители. В пилотната фаза на програмата се набират кандидати за получаване на подкрепа в град София. Крайния срок за подаване на документи е 13 октомври 2026 г.

Одобрените кандидати ще получават хранителни пакети в специално изградени за това куриерски локъри. Храните са осигурени изцяло от дарения, като включват основни пакетирани и консервирани хранителни продукти, предназначени за приготвяне на меню в домашна среда, съответстващи на нуждата на потребителите след направена оценка. Всеки одобрен потребител ще има право да получава хранително подпомагане за период от 12 месеца.

Допустими участници в програмата са редовни студенти без двама живи родители, младежи с трайни увреждания, които живеят в семейна среда и разполагат с месечни доходи под линията на бедност, както и приемни или самотни родители или младежи без двама родители, които разполагат с месечни доходи под линията на бедност. Повече подробности за допустимите кандидати има на сайта на Българска хранителна банка в рубриката „Активни кампании“.

Документи се приемат само чрез он-лайн формуляр на този линк:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScU0dDJg_vy0Spo1-kNQN8LIKKARmlbG1dgskzfheG2DqFR7Q/viewform

Българската хранителна банка наскоро се присъедини към „Договора за климатична неутралност на град София“, с което пое ангажимент да включи климатичните цели на столичния град в ежедневната си работа. Загубата и разхищението на храна имат значителен климатичен ефект – около 10 процента от глобалните емисии на парникови газове се дължат на изхвърлената и погубена храна. Спасената храна, която се разпределя директно до хора в нужда е първа стъпка за изпълнение на поетите по договора ангажименти.