Годишните награди за биопроизводители на България 2025 отличават най-добрите в сектора

Националният Био Фест 2025 ще се проведе от 26 до 28 септември в парк „Марно поле“ във Велико Търново. Откриването на фестивала ще премине с тържествена церемония по връчването на Годишните награди за биопроизводители на България – най-високото признание за постижения и принос към развитието на биологичното производство у нас. Водещи на церемонията ще бъдат журналистът Мартин Георгиев и кулинарният експерт и телевизионен водещ Ути Бъчваров.

Наградите отличават фермерите, предприемачите и общините, които с постоянство и отдаденост произвеждат чиста българска храна и я превръщат в символ на здраве, устойчивост и бъдеще за следващите поколения. Те дават признание не само за добрите практики в сектора, но и за стремежа към опазване на природата и развитието на отговорно земеделие.

Всеки един от отличените в петте категории ще получи грамота и специална авторска статуетка.

Категориите за 2025 година са:

Най-добър биофермер

Най-добър биорегион

Община с най-много биопродукти в обществените кухни

Най-добро био-малко или средно предприятие

Най-добър търговец на биопродукти

Богата програма и обща кауза

Националният Био Фест 2025 ще се проведе от 26 до 28 септември в парк „Марно поле“ във Велико Търново. Събитието е най-голямото изложение на сертифицирани биопроизводители в България и събира на едно място фермери, предприемачи, институции и потребители в обща кауза – развитие на екологичното земеделие, подкрепа на българското производство и насърчаване на информирания избор на потребителите.

Програмата на фестивала ще привлече внимание към био културата на хранене чрез участието на звезди от различни жанрове – музиканти, шоумени, журналисти, нутриционисти, експерти по здравословно хранене и кулинарни специалисти. Всички те ще бъдат част от общото усилие да се насърчи консумацията на био продукти в България и да се повиши информираността за ползите от чистата храна за нашето здраве и бъдеще.

Посетителите ще могат да се насладят на фермерски пазар на сертифицирани биопроизводители, кулинарни демонстрации, образователни инициативи, творчески занимания и активности за възрастни и деца. Фестивалът ще бъде не само празник на био храната, но и платформа за среща между производители, експерти и потребители.

Кулминация в музикалната програма ще бъдат два големи вечерни концерта – на Васил Найденов и на Графа, които ще зарадват гостите на фестивала.

Организатор на събитието е Министерството на земеделието и храните на Република България.

Входът за всички посетители и за всички активности е свободен.