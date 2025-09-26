Европейското партньорство за иновации: Над 30 млн. евро насочени към въвеждане на нови решения в земеделската практика

Страната ни целенасочено инвестира в модернизацията на земеделските стопанства, заяви зам.-министърът на земеделието и храните д-р Лозана Василева по време на откриването на Българо-корейски земеделски бизнес форум

„Иновациите и дигитализацията са водещи елементи за изграждането на устойчиво земеделие. Темата за смарт фермата в животновъдството е изключително актуална, имайки предвид, че глобално сме изправени пред сериозни предизвикателства, свързани с нарастващото население, необходимостта от по-качествена и достъпна храна, промените в климата и нарастващите изисквания за хуманно отношение към животните. Смарт технологиите са ключът към решаването на тези проблеми, като тяхното прилагане ще позволи постигането на по-висока ефективност и устойчивост, чрез оптимизиране на разходите за отглеждане на животните и производство на продукция от тях.“

Това заяви зам.-министърът на земеделието и храните д-р Лозана Василева по време на откриването на Българо-корейски земеделски бизнес форум на тема: „Смарт (умна) ферма в животновъдството“ в София. Тя отбеляза също, че не по-малко важна е ролята на Европейското партньорство за иновации, където над 30 милиона евро се отделят за оперативни групи, които разработват и внедряват новаторски решения в практиката, с цел стимулиране на реалното сътрудничество между фермери, наука и бизнес.

„Всички тези инструменти показват ясно, че България следва последователна политика в подкрепа на иновациите, устойчивото земеделие и дигитализацията. Днес страната ни показва, че има потенциал да бъдем не само силен аграрен производител, но и технологичен лидер. Признание за това е и фактът, че България ще бъде домакин на една от шестте нови фабрики за изкуствен интелект на ЕС. В рамките на проекта на стойност 90 млн. евро ще бъде изградена фабрика в София Тех Парк.

Това е огромна възможност за българската икономика, включително за аграрния сектор.

Изкуственият интелект ще позволи прилагането на умните решения в животновъдството и преработката на храни, ще помогне за създаването на нови модели за устойчиво земеделие и ще отвори място за младите предприемачи и изследователи,“ каза д-р Василева.

Тя посочи, че страната ни целенасочено инвестира в модернизацията на земеделските стопанства. „Само по мярка „Инвестиции в земеделските стопанства“ са предвидени над 193 милиона евро. Значителна част от тези средства – над 145 милиона евро са насочени към чувствителните сектори, сред които е и животновъдството. Така подпомагаме фермерите да осигурят надежден доход, да бъдат конкурентоспособни и да прилагат нови технологии в своето производство“, посочи д-р Василева.

Тя подчерта, че акцент в политиката на МЗХ се поставя и върху опазването на околната среда. „Над 84 млн. евро се предвиждат чрез специална подмярка за инвестиции със „зелена“ насоченост. Подкрепяме биологичното производство, изграждането на ферми за местни породи животни, внедряването на технологии за прецизно и интелигентно земеделие, както и инвестиции във възобновяеми енергийни източници и подобряване на хуманното отношение към животните“, допълни още тя.

По време на Българо-корейския земеделски бизнес форум, водещи компании от Република Корея представиха нови технологии, иновации и добри практики в областта на животновъдството и преработката на продукти от животински произход, като акцентът е поставен върху IT и смарт (интелигентни) технологии в областта на фуражите, както и конкретно в сферите на говедовъдството, свиневъдството и птицевъдството.

Събитието бе организирано от Национална служба за съвети в земеделието съвместно с Българо-корейска търговска камара.