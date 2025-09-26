Въглеродно земеделие
Консултантите говорят

Европейското партньорство за иновации: Над 30 млн. евро насочени към въвеждане на нови решения в земеделската практика

АктуалноАкцентиМинистерство на земеделието,...
Мариана Климентиева
Мариана Климентиева
4 Минути

Страната ни целенасочено инвестира в модернизацията на земеделските стопанства, заяви зам.-министърът на земеделието и храните д-р Лозана Василева по време на откриването на Българо-корейски земеделски бизнес форум

„Иновациите и дигитализацията са водещи елементи за изграждането на устойчиво земеделие. Темата за смарт фермата в животновъдството е изключително актуална, имайки предвид, че глобално сме изправени пред сериозни предизвикателства, свързани с нарастващото население, необходимостта от по-качествена и достъпна храна, промените в климата и нарастващите изисквания за хуманно отношение към животните. Смарт технологиите са ключът към решаването на тези проблеми, като тяхното прилагане ще позволи постигането на по-висока ефективност и устойчивост, чрез оптимизиране на разходите за отглеждане на животните и производство на продукция от тях.“

АКЦЕНТИ
Страната ни целенасочено инвестира в модернизацията на земеделските стопанства, заяви зам.-министърът на земеделието и храните д-р Лозана Василева по време на откриването на Българо-корейски земеделски бизнес форумТова е огромна възможност за българската икономика, включително за аграрния сектор.

Това заяви зам.-министърът на земеделието и храните д-р Лозана Василева по време на откриването на Българо-корейски земеделски бизнес форум на тема: „Смарт (умна) ферма в животновъдството“ в София. Тя отбеляза също, че не по-малко важна е ролята на Европейското партньорство за иновации, където над 30 милиона евро се отделят за оперативни групи, които разработват и внедряват новаторски решения в практиката, с цел  стимулиране на реалното сътрудничество между фермери, наука и бизнес.

„Всички тези инструменти показват ясно, че България следва последователна политика в подкрепа на иновациите, устойчивото земеделие и дигитализацията. Днес страната ни показва, че има потенциал да бъдем не само силен аграрен производител, но и технологичен лидер. Признание за това е и фактът, че България ще бъде домакин на една от шестте нови фабрики за изкуствен интелект на ЕС. В рамките на проекта на стойност 90 млн. евро ще бъде изградена фабрика в София Тех Парк.

Това е огромна възможност за българската икономика, включително за аграрния сектор.

Изкуственият интелект ще позволи прилагането на умните решения в животновъдството и преработката на храни, ще помогне за създаването на нови модели за устойчиво земеделие и ще отвори място за младите предприемачи и изследователи,“ каза д-р Василева.

Тя посочи, че страната ни целенасочено инвестира в модернизацията на земеделските стопанства. „Само по мярка „Инвестиции в земеделските стопанства“ са предвидени над 193 милиона евро. Значителна част от тези средства – над 145 милиона евро са насочени към чувствителните сектори, сред които е и животновъдството. Така подпомагаме фермерите да осигурят надежден доход, да бъдат конкурентоспособни и да прилагат нови технологии в своето производство“, посочи д-р Василева.

Тя подчерта, че акцент в политиката на МЗХ се поставя и върху опазването на околната среда. „Над 84 млн. евро се предвиждат чрез специална подмярка за инвестиции със „зелена“ насоченост. Подкрепяме биологичното производство, изграждането на ферми за местни породи животни, внедряването на технологии за прецизно и интелигентно земеделие, както и инвестиции във възобновяеми енергийни източници и подобряване на хуманното отношение към животните“, допълни още тя.

По време на Българо-корейския земеделски бизнес форум, водещи компании от Република Корея представиха нови технологии, иновации и добри практики в областта на животновъдството и преработката на продукти от животински произход, като акцентът е поставен върху IT и смарт (интелигентни) технологии в областта на фуражите, както и конкретно в сферите на говедовъдството, свиневъдството и птицевъдството.

Събитието бе организирано от Национална служба за съвети в земеделието съвместно с Българо-корейска търговска камара.

 

 

 

СВЪРЗАНИ НОВИНИ
ЕТИКЕТИ:
Avatar photo
Автор: Мариана Климентиева
Мариана Климентиева е магистър по „Журналистика“ в Софийски университет "Климент Охридски". Кариерата ѝ започва през 2004 г. Работила е за водещи печатни и онлайн издания, сред които в."Телеграф", в."Монитор", stolica.bg, economic.bg. Специализира в ресори като земеделие, икономика и актуални новини, като се стреми винаги да поднася задълбочена и обективна информация. В Аgrozona приоритет са й теми, свързани със съвременните тенденции в земеделието, устойчиво развитие, иновации в аграрните технологии и европейски политики за селските райони.

РЕКЛАМА

ВИДЕО

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери в произхода на над 75 000  хранителни продукти.

Реклама

Реклама

Последни

АктуалноАкцентиМинистерство на земеделието,...
Европейското партньорство за иновации: Над 30 млн. евро насочени към въвеждане на...
АктуалноАкценти
Епидемията от шарка по овцете и козите в Гърция: Заплаха за млечния...
АктуалноАкценти
АЗПБ представя водещи български производители на ИНТЕРФУД & ДРИНК 2025
АктуалноАкценти
Онлайн демонстрация на тема: Мерки за адаптация на птицеферма за яйца към...
АктуалноАкцентиБизнес & Индустрия
КНСБ подкрепя предложението за 1213 лв. минимална заплата

Седмичен бюлетин

Запиши се за седмичния бюлетин на Агрозона.

Моля изчакайте секунда ...

Благодарим ви, че се регистрирахте!

Реклама

Реклама