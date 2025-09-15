До 30 септември 2025 г. се удължава крайният срок за изпълнение на проекти, подадени в рамките на проведения през 2020 г. прием по подмярка 7.6. от ПРСР 2014 – 2020 г.

Изпълнението на тези проектни предложения ще подпомогне постигане на целите на ПРСР 2014-2020

Управляващият орган на Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. публикува заповед за изменение на Насоки за кандидатстване по процедура чрез подбор на проектни предложени, по подмярка 7.6. „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природно наследство на селата“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от ПРСР 2014 – 2020 г.., с която се удължава крайната дата за изпълнение на одобрените проектни предложения до 30 септември 2025 г.

Това съобщиха от пресцентъра на МЗХ. Удължаването на срока за изпълнение на сключените договори за подпомагане ще допринесе за успешно реализиране на по-голям брой проектни предложения, които съответстват на условията за допустимост.

Изпълнението на тези проектни предложения ще подпомогне постигане на целите на ПРСР 2014-2020, в частност на подмярка 7.6. „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природно наследство на селата“.