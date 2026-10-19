Днес почитаме св. Иван Рилски – небесния покровител на България

На 19 октомври Българската православна църква почита паметта на св. Иван Рилски Чудотворец – най-почитания български светец и небесен покровител на народа

На 19 октомври православната църква почита св. Иван Рилски Чудотворец – един от най-значимите български светци и основател на Рилския манастир. Векове наред неговото име е свързвано с вярата, духовната сила и закрилата на българския народ.

Св. Иван Рилски е роден около 876 г. в село Скрино, в района на днешното Кюстендилско. Още като млад той избира отшелническия живот и се отдава на молитва и пост. Първоначално живее в околностите на родното си място, а по-късно се установява в Рила, където постепенно около него се събират последователи.

Именно там поставя началото на духовната общност, от която по-късно се развива Рилският манастир – един от най-важните центрове на българската православна и книжовна традиция.

Светецът умира през 946 г. Паметта му се почита два пъти през годината – на 18 август, когато се отбелязва неговото успение, и на 19 октомври, когато православната църква чества пренасянето на мощите му.

Св. Иван Рилски в българската традиция

През вековете св. Иван Рилски се превръща в символ на духовната устойчивост на българите. Неговият образ заема важно място в историята на българската православна църква, а Рилският манастир се утвърждава като средище на духовността, просветата и книжовността. През 1983 г. Рилският манастир е включен в списъка на световното културно и природно наследство на ЮНЕСКО.

В народните представи светците често са свързани не само с религиозния живот, но и с природния и стопанския ритъм на годината. Октомври е време на преход – приключват част от полските работи, прибират се плодовете на труда и стопаните се подготвят за зимата. Затова есенните празници, сред които са Петковден и Димитровден, заемат важно място в традиционния календар на българското село. Празникът на св. Иван Рилски също се вписва в този период на годината, макар да е преди всичко църковен празник.

Покровител на България

Св. Иван Рилски е почитан като небесен покровител на българския народ. Неговите мощи се съхраняват в Рилския манастир, където всяка година се стичат поклонници. На 19 октомври храмовете в страната отслужват богослужения в чест на светеца. Денят е повод за молитва за здраве, благополучие и духовна закрила, както и за почит към делото на един от най-значимите духовници в българската история.

Името на св. Иван Рилски остава неразривно свързано с Рила, с българската православна традиция и с историята на страната. Повече от хилядолетие след живота му той продължава да бъде сред най-почитаните светци в България.