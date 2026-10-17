Есенен венец от астри: Направете си красива украса у дома

С малко цветя от градината и няколко лесни стъпки можете да създадете ефектна украса за дома

Есента може да внесе в дома не само топли цветове, но и красотата на градината. Астрите са сред цветята, които през този сезон предлагат изобилие от нежни багри и дребни цветчета, подходящи за ефектни аранжировки. От тях лесно можете да направите красив венец за входната врата или за интериора.

За целта е необходим венец от цветарска гъба, който предварително трябва да се напои добре с вода. Най-лесният начин е да го потопите във вода и да изчакате, докато гъбата поеме напълно необходимото количество влага. След това идва ред на цветята. Стъблата на астрите се поставят едно по едно в гъбата, като цветовете могат да се подредят според личния вкус. За по-богата и контрастна композиция между тях могат да се добавят клончета с шипки или яркочервена мирта.

Ако използвате цветя от собствената си градина, най-добре е да ги отрежете с остър и чист инструмент, като оставите достатъчно дълго стъбло за поставяне в гъбата. Когато венецът е готов, той може да бъде увит или окачен с естествен конопен канап. Така ще запазите непринуденото есенно излъчване на композицията. Венецът може да намери място на входната врата, на стена или като част от есенната украса у дома.

Тази идея е подходяща не само за собствениците на цветни градини. Астри могат да се намерят и в цветарските магазини, така че красивата сезонна украса може да бъде създадена и без да се налага да берете цветя от собствената си градина.

Източник: livingathome.de