Засадете боровинки през есента – ето как

Правилният избор на място и подготовката на почвата са решаващи за успешно отглеждане на боровинки

Боровинките могат да се отглеждат успешно и в домашната градина, но имат специфични изисквания към мястото и почвата. Те се развиват добре на наклонени терени и предпочитат кисели, богати на хумус почви. Преди засаждането теренът трябва да бъде добре подготвен. От него се отстраняват храстите, дърветата и камъните, след което почвата се изорава на около 40 см дълбочина. Важно е през цялата година площта да се поддържа чиста от плевели.

При по-бедни почви с лоша структура преди оранта може да се внесе добре угнил оборски тор. След подготовката на терена се изкопават посадъчните ямки. Почвата, която се връща около растенията, се смесва с торф, полуразложила се дъбова шума и пясък, за да се създаде подходяща среда за кореновата система.

Мястото трябва да е слънчево

Боровинките предпочитат добре осветени места, като южното изложение е подходящо за насаждението. Засаждането може да се извърши през есента след листопада – обикновено през втората половина на октомври. Ако този срок бъде пропуснат, подходящ момент са и първите дни на април.

Растенията се поставят в почвата с около 4–5 см по-дълбоко, отколкото са били засадени в разсадника. При засаждането не се извършва резитба, освен ако кореновата система не е била повредена. През първата година е добре плодните пъпки да бъдат премахнати. Така младите храсти насочват силите си към вкореняване и развитие, вместо към плододаване. След засаждането растенията трябва да се полеят обилно. През първите три години резитбата обикновено е минимална. Основната цел в този период е храстите да се прихванат добре и да изградят здрава и добре развита коренова и надземна система.

Малките плодове са богати на ценни вещества

Боровинките са познати като храна от древни времена, а плодовете им се ценят и заради съдържанието на различни витамини, минерали и растителни съединения. Особено внимание се обръща на флавоноидите и другите антиоксидантни вещества, съдържащи се в плодовете. Заради хранителните си качества боровинките са част от разнообразното меню и често се включват в препоръките за балансирано хранене. Научните изследвания продължават да проучват връзката между консумацията на боровинки и различни показатели за сърдечно-съдовото и когнитивното здраве.

Затова, освен че могат да бъдат красив храст в градината, правилно отгледаните боровинки са и ценен плод, който може да се консумира пресен или да се използва за различни домашни десерти и заготовки.