Зърнена академия 2026: Ще намерят ли общ език производители и преработватели?

Производители, търговци, преработватели и институции ще обсъдят отношенията и търсенето на баланс в сектора на Зърнена академия 2026

Българската агроиндустрия е изправена пред необходимостта да намери баланс между интересите на различните участници по веригата – от земеделското производство през търговията до преработката. Именно отношенията между тях, спорните въпроси и възможностите за по-добро взаимодействие ще бъдат във фокуса на дискусионен панел на Зърнена академия 2026, която ще се проведе на 22 октомври в София.

Под мотото „Може ли да гледаме всички в една посока?“ представители на различни сегменти от агробизнеса ще обсъдят предизвикателствата пред сектора и възможностите за сътрудничество в условията на променяща се пазарна среда и нарастващи рискове.

Слънчогледът, търговските маржове и ролята на институциите

Дискусията ще събере гледните точки на участници с различен опит и позиции в агроиндустрията. Сред темите са отношенията в сектора на маслодайните култури, рентабилността на зърнотърговията, ролята на институциите и предизвикателствата пред фуражната и хранително-вкусовата промишленост.

Яни Янев, председател на Сдружението на производителите на растителни масла и преработватели на маслодайни култури в България и търговски директор на „Папас Олио“ ЕАД, ще постави въпроса „Слънчогледът ли е още ябълката на раздора?“. Николай Манов, изпълнителен директор на „Агро Трейдинг“, ще говори за маржовете в зърнотърговията. Петър Кировски от Министерството на земеделието и храните ще представи темата „Институциите в полза на пазара“. Кристиян Драганов, основател и мениджър на „Техра“ и член на управителните съвети на Съюза на българските мелничари и Съюза на производителите на комбинирани фуражи, ще постави във фокус фуражната и хранително-вкусовата промишленост. Радостина Жекова от Добруджанския съюз на зърнопроизводителите ще участва с темата „Последната добра година“. Модератор на дискусията ще бъде Петър Димитров от „Агрикор“.

От противопоставяне към партньорство

Производителите, търговците и преработвателите имат различни роли и икономически интереси, но са част от една и съща верига. Промените в пазарните условия и решенията на отделните участници могат да се отразят върху останалите звена, което прави диалога между тях важен за функционирането на сектора. В рамките на панела ще бъдат разгледани основните точки на напрежение в българската агроиндустрия, зависимостите между отделните участници и възможностите за по-добро взаимодействие. В разговора ще се включат представители на земеделското производство, търговията, преработвателната промишленост и държавната администрация.

Дискусията ще даде възможност да бъдат представени различни гледни точки за състоянието на сектора и да бъдат обсъдени възможностите за по-устойчиви отношения между участниците по веригата.

Панелът „Българската агроиндустрия отвътре: роли, партньорства, оцеляване и търсене на баланс“ ще се проведе на 22 октомври от 14:30 часа в зала „Шекспир“ в Гранд хотел „Милениум София“.