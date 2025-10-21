Д-р Сергей Иванов пред Агрозона: Не ползвайте топлата вода за питейна

Топлата вода за питейно-битови нужди съдържа средно 22 пъти по-висока концентрация на бактерии в сравнение със студената

Топлата вода в домовете ни крие сериозен риск. Ново проучване на Софийския университет и “Активни потребители” в София, Пловдив и Плевен разкрива тревожни данни: Топлата вода за питейно-битови нужди съдържа средно 22 пъти по-висока концентрация на бактерии в сравнение със студената. Въпреки че и двете води формално отговарят на старите български норми (Наредба 9/2001), които дори не споменават топлата вода, липсата на регулация и контрол създава идеален инкубатор за развитие на микроорганизми. Интересни са резултатите от измерване на температурата на топлата вода, течаща от крановете на домакинствата. Средната отчетена стойност е 52,1 градуса. В 3 от 14 локации са измерени под 50 градуса. Препоръките на СЗО и регулациите в много държави изискват температура на топлата вода от 55 и нагоре, на което отговарят само 3 от 14 проби. Останалите 8 проби са в диапазона 50 – 54 градуса.

Какво точно означават тези данни за нашето здраве? Защо българското законодателство неглижира този ключов риск? И какви мерки трябва да вземем като потребители? Отговор на тези въпроси даде за Agrozona.bg д-р Сергей Иванов от Биологически факултет, СУ “Св. Климент Охридски”, един от изследователите, които разбулват проблема с качеството на топлата питейна вода.

Д-р Иванов, вашето изследване установява многократно по-високо съдържание на бактерии в топлата вода в сравнение със студената. Какво е най-значимото заключение за общественото здраве от това откритие, особено предвид факта, че рутинните показатели са в норма?

Да, рутинните показатели са в норма, но високото количество на бактерии в топлата вода показва, че във водопреносната система и сградните инсталации се развиват бактерии. Ние още не сме ги идентифицирали всички бактерии, но когато има много бактерии е възможно да има и патогени. При всички приложения това не е хубава вест.

Използвали сте молекулярно-биологичен метод за измерване на бактериалния товар, който не е стандартизиран. Може ли да обясните по-подробно какво означава 22 пъти (средно) по-висок бактериален товар. Има ли потенциален риск от развитие на заболяване за потребителите?

Този резултат означава, че имаме 22 пъти повече бактерии. Съществува потенциален риск за здравето, но ще разберем дали има реален риск, когато идентифицираме кои са тези бактерии.

В проучването споменавате за опортюнистични патогени като Legionella и не-туберкулозни Mycobacterium. Каква е вероятността тези бактерии да са отговорни за неидентифицирани пневмонии в България, както предполагате?

Вероятността е голяма, тъй като такова нещо се наблюдава в целия свят и не мисля, че България е изключение.

Средната температура на топлата вода, която сте измерили, е 52.1°C, което е под препоръчваните 55°C. Каква е критичната температура, която би трябвало да бъде поддържана, за да се гарантира унищожаването или силно ограничаване на тези микроорганизми?

Температурата, която гарантира унищожаването е 55°C, като периодично водопроводните системи трябва да се тестват за бактерии и да се прави прочистване (обеззаразяване) на системите. В България никой не е чул за подобни мерки.

Защо по-ниската температура на топлата вода благоприятства развитието на бактерии, които са термотолерантни, а не просто тези, които нормално обитават водата?

Повечето бактерии, които обитават водата са адаптивни към по-ниски температури. Те идват от повърхностни и подземни водоизточници, където температурата на водата не е висока. Обикновено е от 10 до 20 °C. Такива бактерии трудно ще оцелеят дори и на 50 градуса.

Какви спешни мерки трябва да предприеме операторът на водопреносната мрежа в София, където само в 1 от 4 проби е открит дезинфектант?

Водопреносната мрежа в София е огромна и там се действа на сектори. Операторът трябва да се увери, че има хлор във всички сектори.

Подчертавате липсата на нормативни изисквания и контрол за безопасността на топлата питейна вода. Коя институция според Вас трябва да поеме водещата роля в запълването на този регулаторен вакуум и какви трябва да са първите три стъпки?

Първите стъпки са да вземем и да препишем това, което го има в другите страни на Европейския съюз. Тук не е необходимо голямо творчество. Всичко това е измислено и се прилага. При институциите проблемът е Министерство на здравеопазването. Отговорността на проверката също е ясна на кой трябва да бъде: На Регионалните здравни инспекции. В България те доста добре се измъкват от всякакви отговорности. Операторът, в случая „Топлофикация“, трябва да гарантира, че водата ще бъде с дадените характеристики поне като температура.

Според проучването, бактериите формират биофилми по тръбите. Какво практическо решение може да се приложи за отстраняване на съществуващите биофилми в абонатните станции и сградните инсталации, и колко скъпо и сложно е това?

На мен не ми се иска да навлизам в подробности по тази тема, това би трябвало да го направят инженерите. По света се прилагат две мерки: Едната е шоковото третиране с хлор, а другата е повишаване на температурата за кратък период. Това трябва да се прави периодично, ако не искаме топлата водопреносна мрежа да се превърне в развъдник на бактерии. На някои места явно така се е получило, това показват резултатите от проучването.

Какво може да направи средностатистическият потребител, за да сведе до минимум риска?

Не ползвайте топлата вода за питейна. Ограничете използването на топлата вода за някои битови цели, най-вече за устна хигиена (миене на зъби) и готвене. При употреба на студената вода за пиене източвайте поне 1 минута, за да премахнете застоялата затоплена вода и промиете добре тръбата. Микроорганизмите се развиват в застояла вода, независимо дали се е затоплила по естествен начин или е подгрята.

Препоръчвате изработване и прилагане на програма за мониторинг на топлата питейна вода. Какви допълнителни тестове (освен рутинните колиформи и E. coli) трябва да включва тази програма, за да е ефективна срещу патогените?

Задължението за мониторинг на топлата питейна вода е на топлофикационните дружества. А те нямат никакви задължения в тази насока. Няма нито един лабораторен документ, който да изисква от дружествата да правят каквото и да е. Те са абсолютно безотговорни.

Какви са следващите стъпки в изследването на СУ и “Активни потребители”? Планирате ли идентифициране на конкретните патогени или разширяване на обхвата на пробите?

Да, в момента това правим: идентифицираме патогените в отделните проби. Главната цел на това научно проучване е Министерството на здравеопазването да се захване с разрешаването на този сериозен проблем.

Снимка:БНТ