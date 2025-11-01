Въглеродно земеделие
Честваме Деня на народните будители!

Мариана Климентиева
Денят на народните будители е посветен на просветителите и книжовниците, които са изградили и съхранили духовните ценности и културното самосъзнание на българите

Днес, 1 ноември, България отново свежда глава пред Деня на народните будители – празник, който почита делото на всички книжовници, просветители и революционери, съхранили националната ни идентичност, език и култура през вековете.

Повече от век, откакто за първи път е отбелязан в Пловдив (1909 г.), този ден остава един от най-чисто българските празници, символ на преклонението към знанието и духовната свобода.

Денят на народните будители е посветен на просветителите и книжовниците, които са изградили и съхранили духовните ценности и културното самосъзнание на българите. На тази дата отдаваме почит на цяла плеяда велики българи, чието слово и дело са събудили националното самосъзнание. Сред най-светлите имена са:

  • Паисий Хилендарски – пръв будител на нацията, чиято “История славянобългарска” запалва искрата на Възраждането.
  • Свети Иван Рилски – небесният закрилник на българския народ.
  • Васил Левски и Христо Ботев – революционерите, които превръщат духовния подем в борба за политическа свобода.
  • Неофит Рилски, Братя Миладинови, Иван Вазов и още стотици други дейци, посветили живота си на българщината.

На 1 ноември си спомняме, че истинският напредък идва чрез знанието и просвещението. В основата на едно силно и конкурентно земеделие стои информираният, образован и мотивиран човек. Нека продължим делото на будителите, като инвестираме в собствената си квалификация, в науката и в бъдещите поколения – защото това е най-добрата “реколта”, която можем да посеем за България.

 

Мариана Климентиева
