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Зърнена Академия 2026 стартира с поглед към световните зърнени пазари

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Мариана Климентиева
Мариана Климентиева
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Движението на капиталите, перспективите пред пазарите на пшеница и царевица и международната търговия с твърда пшеница са във фокуса на първия панел на юбилейния форум в София

Зърнена Академия 2026 стартира днес в София с дискусия за световните зърнени пазари, движението на капиталите и перспективите пред търсенето и предлагането през 2026 г. В първия панел участват трима международни анализатори, които разглеждат пазара през призмата на глобалните суровинни потоци, балансите при пшеницата и царевицата и тенденциите в търговията с твърда пшеница.

АКЦЕНТИ
Движението на капиталите, перспективите пред пазарите на пшеница и царевица и международната търговия с твърда пшеница са във фокуса на първия панел на юбилейния форум в СофияБалканските пазари и търговските потоциРентабилността на българския агробизнес

Десетото юбилейно издание на международния форум се провежда в Гранд хотел „Милениум София“. За първи път Зърнена Академия се организира в столицата след девет издания във Варна.

Дейв Уиткомб, ръководител „Анализи“ в Peak Trading Research, представя темата за макродвижението на стоковите пазари и проследяването на капиталовите потоци през 2026 г. Пиер Сера-Уелва от S&P Global Energy разглежда перспективите пред световните пазари на пшеница и царевица, а Росела Полито от Black Silo Commodity Consulting и Fryer’s Reports поставя акцент върху тенденциите и перспективите пред международната търговия с твърда пшеница.

Първият панел, озаглавен „Зърнени пазари, стокови и парични потоци. Тенденции и баланси за 2026“, поставя глобалния контекст на дискусиите по време на десетото издание на международния форум.

Балканските пазари и търговските потоци

Програмата продължава с дискусия за регионалните пазари, търговските потоци и възможностите пред агробизнеса на Балканите. Представители на компании от България, Румъния, Гърция, Турция и Сърбия обсъждат особеностите на отделните пазари, конкуренцията и взаимозависимостите в региона.

Сред участниците са Леонардо Ламбреа от UBM Romania, Апостолос Антомелидис от Nitsiakos, Бегюм Дак Север от Ulusoy Un, Марко Слиепчевич от Konzul и Стоян Вълев от Грейнстор.

Регионалната търговия зависи от редица взаимосвързани фактори, сред които логистичната инфраструктура, достъпът до пристанища, транспортните разходи и промените в международното търсене. Тези условия са от значение за реализацията на зърнените и маслодайните култури и за конкурентоспособността на компаниите.

Рентабилността на българския агробизнес

Третият панел е посветен на предизвикателствата пред българския агросектор и отношенията между производители, търговци, преработватели и институции. Сред темите са рентабилността на търговията със зърно, проблемите пред зърнопроизводителите и пазарът на слънчоглед.

В дискусията участват Яни Янев, председател на Сдружението на производителите на растителни масла и преработватели на маслодайни култури в България; Радостина Жекова, председател на Добруджанския съюз на зърнопроизводителите; Кристиян Драганов от Техра; Николай Манов от Агро Трейдинг; Петър Кировски от Министерството на земеделието и храните; и Петър Димитров, основател на Агрикор и модератор на панела.

Десетото юбилейно издание на Зърнена Академия се провежда за първи път в София, след като досега форумът беше домакинстван във Варна. Във фокуса на събитието са перспективите пред зърнения и маслодайния сектор през сезон 2026/27, регионалните търговски потоци и възможностите за запазване на рентабилността в условията на променящи се пазари.

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Автор: Мариана Климентиева
Мариана Климентиева е магистър по „Журналистика“ в Софийски университет "Климент Охридски". Кариерата ѝ започва през 2004 г. Работила е за водещи печатни и онлайн издания, сред които в."Телеграф", в."Монитор", stolica.bg, economic.bg. Специализира в ресори като земеделие, икономика и актуални новини, като се стреми винаги да поднася задълбочена и обективна информация. В Аgrozona приоритет са й теми, свързани със съвременните тенденции в земеделието, устойчиво развитие, иновации в аграрните технологии и европейски политики за селските райони.

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