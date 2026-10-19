Зърнена академия 2026: Как да ограничим ценовия риск при зърното

Експерти ще представят инструменти за хеджиране на пазарите на зърно и маслодайни култури

Управлението на ценовия риск и използването на борсови инструменти за ограничаването му ще бъдат във фокуса на специализиран практически семинар в рамките на Зърнена академия 2026. Обучението ще се проведе на 21 октомври в София, ден преди основната програма на международния форум, и ще съчетае основни познания за борсовата търговия и дериватите с практически примери за хеджиране на Черноморския пазар.

Семинарът се организира от Зърнена академия, ADM Investor Services, Black Silo и CME Group. Участниците ще се запознаят с ролята на борсите и клиринговите къщи, основните характеристики на дериватите и приложението им при управлението на ценовия риск на пазарите на зърно и маслодайни култури.

От борсовата търговия до практическото хеджиране

Програмата включва три основни части, посветени на ролята на борсите и клиринговите къщи, теоретичните основи на дериватите и практическото им приложение.

Ерик Хешам, старши директор „Агро продукти“ и ръководител за региона EMEA в CME Group, ще представи ролята на борсата, основните типове участници на пазара и причините, поради които те използват фючърси и опции. В неговата част са включени още основни концепции на хеджирането, базисът, спредовете, маржин изискванията и маржин коловете, както и разликите между клиринга и двустранните сделки извън борсата (OTC).

Александър Бобилов, мениджър „Бизнес развитие и стратегия“ в ADM Investor Services, ще разгледа същността на дериватите, целите на хеджирането и разликите между борсово търгуваните деривати и OTC инструментите. Програмата предвижда също примери за хеджиране, разглеждане на базиса и въведение в опциите.

Практическата част ще бъде водена от д-р Рори Девърел, анализатор в Black Silo Commodity Consulting / Fryer Reports. Тя ще включва примери за хеджиране на Черноморския пазар, въведение в техническия анализ и преглед на фундаменталните фактори, които влияят върху физическия пазар.

Инструменти за управление на пазарния риск

Ценовите колебания са сред факторите, които влияят върху решенията на земеделските производители, търговците и преработвателите. Фючърсите и опциите са инструменти, които могат да се използват за управление на ценовия риск, като изборът на подход зависи от конкретната пазарна експозиция и целите на участника.

Чрез съчетаването на теоретични знания и практически примери семинарът ще представи възможностите за приложение на борсовите инструменти на зърнените пазари. Специално внимание ще бъде отделено на Черноморския регион, техническия анализ и фундаменталните фактори на физическия пазар.

Обучението ще се проведе на 21 октомври от 13:30 до 18:00 часа в зала „Айнщайн“ на Grand Hotel Millennium Sofia. Участието е безплатно за всички регистрирани участници в Зърнена академия 2026. Поради ограничения капацитет местата се предоставят по реда на предварителното записване.