Билетите за посещение на Международните хранителни изложения са в продажба

4 дни, изпълнени с възможности за бизнеса и развитие на професионалните умения, ще предложи форматът в Интер Експо Център от 12 до 15 ноември

По-малко от месец остава до Международните хранителни изложения МЕСОМАНИЯ, ПЪТЯТ НА МЛЯКОТО, БУЛПЕК, ИНТЕРФУД&ДРИНК и Wine&Spirits Show. Билетите за посещение на очаквания бизнес формат вече са налични. „Посещението носи много ползи както за бизнеса, така и за професионалното развитие“, споделят експерти за изложенията, който ще се проведат в Интер Експо Център от 12 до 15 ноември.

Билетите са достъпни онлайн на www.iec.urboapp.com. Нужни са само няколко клика. С билета си получаваме достъп до цялата екосистема на МЕСОМАНИЯ, ПЪТЯТ НА МЛЯКОТО, БУЛПЕК, ИНТЕРФУД&ДРИНК и Wine&Spirits Show. „Международните хранителни изложения практически застъпват както всеки един сегмент от хранително-вкусовата промишленост, така и всеки етап от развитието на бизнеса и реализирането на продуктите“, споделят организаторите.

През тази година за посетителите са обособени специализираните зони Digital Box, HOT RELEASE EXPO и МАTCHMAKING PLATFORM. В Digital Box се обединяват дигиталните търговски решения. HOT RELEASE EXPO за първи път ще даде възможности изложителите да представят най-новите си продукти в ексклузивна зона. Бизнесът ще се възползва за първи път и МАTCHMAKING PLATFORM – онлайн платформа за двустранни срещи.

В София на изложенията бизнесът ще открие машини, технологии за производство, преработка и съхранение, роботизирани и опаковъчни решения, софтуер, специализирано, лабораторно и складово оборудване, транспортни и логистични решения, подови покрития, суровини, консумативи, почистващи системи и др.

Заради възможностите, които предоставят, Международните хранителни изложения отново привличат производители, дистрибутори, търговци, представители на технологични компании, търговски вериги, складови бази, опаковъчни и преработващи предприятия, логистични центрове, фирми. Сред събитията в динамичната съпътстваща програма ще са Форумът „Храна и здраве“, Международен пица шампионат, награди Приз Пак, конкурс „Златен медал“, благотворителното събитие „Деца помагат на деца“, БулевАРТ на вкусовете, дегустационното соаре „Хляб, вино и малко шоколад“ и др.

Няколко ценни съвета

За да извлечете максимума от посещението си, организаторите съветват: подгответе се предварително. Начертайте приоритетите на присъствието си – развитие на бизнеса, създаване на партньорства и контакти, проучване на пазара и нагласите, получаване на ноу-хау. И най-важното – проучете, кои ще бъдат изложителите. „Най-лесно това можете да направите в електронния ни каталог на сайта www.food-exhibitions.bg“, допълват организаторите. А билетите за посещение ще откриете на www.iec.urboapp.com.