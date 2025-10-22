Въглеродно земеделие
Консултантите говорят

Билетите за посещение на Международните хранителни изложения са в продажба

АктуалноАкцентиСъбития
Мариана Климентиева
Мариана Климентиева
3 Минути

4 дни, изпълнени с възможности за бизнеса и развитие на професионалните умения, ще предложи форматът в Интер Експо Център от 12 до 15 ноември

По-малко от месец остава до Международните хранителни изложения МЕСОМАНИЯ, ПЪТЯТ НА МЛЯКОТО, БУЛПЕК, ИНТЕРФУД&ДРИНК и Wine&Spirits Show. Билетите за посещение на очаквания бизнес формат вече са налични. „Посещението носи много ползи както за бизнеса, така и за професионалното развитие“, споделят експерти за изложенията, който ще се проведат в Интер Експо Център от 12 до 15 ноември.

АКЦЕНТИ
4 дни, изпълнени с възможности за бизнеса и развитие на професионалните умения, ще предложи форматът в Интер Експо Център от 12 до 15 ноемвриНяколко ценни съвета

Билетите са достъпни онлайн на www.iec.urboapp.com. Нужни са само няколко клика. С билета си получаваме достъп до цялата екосистема на МЕСОМАНИЯ, ПЪТЯТ НА МЛЯКОТО, БУЛПЕК, ИНТЕРФУД&ДРИНК и Wine&Spirits Show. „Международните хранителни изложения практически застъпват както всеки един сегмент от хранително-вкусовата промишленост, така и всеки етап от развитието на бизнеса и реализирането на продуктите“, споделят организаторите.

През тази година за посетителите са обособени специализираните зони Digital Box, HOT RELEASE EXPO и МАTCHMAKING PLATFORM. В Digital Box се обединяват дигиталните търговски решения. HOT RELEASE EXPO за първи път ще даде възможности изложителите да представят най-новите си продукти в ексклузивна зона. Бизнесът ще се възползва за първи път и МАTCHMAKING PLATFORM – онлайн платформа за двустранни срещи.

В София на изложенията бизнесът ще открие машини, технологии за производство, преработка и съхранение, роботизирани и опаковъчни решения, софтуер, специализирано, лабораторно и складово оборудване, транспортни и логистични решения, подови покрития, суровини, консумативи, почистващи системи и др.

Заради възможностите, които предоставят, Международните хранителни изложения отново привличат производители, дистрибутори, търговци, представители на технологични компании, търговски вериги, складови бази, опаковъчни и преработващи предприятия, логистични центрове, фирми. Сред събитията в динамичната съпътстваща програма ще са Форумът „Храна и здраве“, Международен пица шампионат, награди Приз Пак, конкурс „Златен медал“, благотворителното събитие „Деца помагат на деца“, БулевАРТ на вкусовете, дегустационното соаре „Хляб, вино и малко шоколад“ и др.

Няколко ценни съвета

За да извлечете максимума от посещението си, организаторите съветват: подгответе се предварително. Начертайте приоритетите на присъствието си – развитие на бизнеса, създаване на партньорства и контакти, проучване на пазара и нагласите, получаване на ноу-хау. И най-важното – проучете, кои ще бъдат изложителите. „Най-лесно това можете да направите в електронния ни каталог на сайта www.food-exhibitions.bg“, допълват организаторите. А билетите за посещение ще откриете на www.iec.urboapp.com.

СВЪРЗАНИ НОВИНИ
Министърът на земеделието и храните Кирил Вътев открива Международните хранителни изложения
ЕТИКЕТИ:
Avatar photo
Автор: Мариана Климентиева
Мариана Климентиева е магистър по „Журналистика“ в Софийски университет "Климент Охридски". Кариерата ѝ започва през 2004 г. Работила е за водещи печатни и онлайн издания, сред които в."Телеграф", в."Монитор", stolica.bg, economic.bg. Специализира в ресори като земеделие, икономика и актуални новини, като се стреми винаги да поднася задълбочена и обективна информация. В Аgrozona приоритет са й теми, свързани със съвременните тенденции в земеделието, устойчиво развитие, иновации в аграрните технологии и европейски политики за селските райони.

РЕКЛАМА

ВИДЕО

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери в произхода на над 75 000  хранителни продукти.

Реклама

Реклама

Последни

АктуалноАкцентиСъбития
Билетите за посещение на Международните хранителни изложения са в продажба
АктуалноАкцентиСъбития
Мазали на Международните хранителни изложения 2025: От лютеница до сладко без захар...
АктуалноАкценти
По 15 000 лв. ще получат наследниците на загиналите при наводненията
АктуалноАкцентиЕвропейско земеделие
Работна програма 2026: ЕК обещава стратегия за животновъдството и план за адаптиране...
АктуалноАкцентиРегиони
Вицепремиерът: Има над 1100 действащи концесии в България – все повече общини...

Седмичен бюлетин

Запиши се за седмичния бюлетин на Агрозона.

Моля изчакайте секунда ...

Благодарим ви, че се регистрирахте!

Реклама

Реклама