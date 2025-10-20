Българските вкусове покориха световния вегански панаир в Хамбург

Въглеродно земеделие
Мариана Климентиева
Силен интерес от веган общността за посещение и дегустация

Приключи участието на български производители на консервирани продукти в традиционното веганско изложение Veggie World 2025, което превърна Хамбург в сцена за новия начин на здравословен живот.

„Нарастващото търсене на по-здравословни, вегански – растителни продукти и добавки открива нови възможности за нашия сектор, за да е в крак с най-новите тенденции.

Изложбената зала Хамбург Шелсен в една от най-северните точки на Германия, а именно Хамбург, събра на 18 и 19 октомври над 120 изложители и професионалисти от 24 държави, представяйки най-новите вкусове и продукти. България участва с колективен щанд, представляван от Асоциация “Традиционни български консерви”, с подкрепата на Министерството на земеделието и храните и Държавен фонд “Земеделие”.

Четири българските компании се представиха в Хамбург и полагат дългогодишни усилия, за да станат част от този свят на веган културата със своите свежи идеи и иновативни продукти. На щанд C19 в панаирната палата Хамбург Шелсен бяха представени „Булгарконсерв“, „Джем и Джем“, „Консервинвест“ и „Пелтина“.

„Нарастващото търсене на по-здравословни, вегански – растителни продукти и добавки открива нови възможности за нашия сектор, за да е в крак с най-новите тенденции.

Срещата с толкова много директни потребители беше възможност да тестваме вкусовете, които произвеждаме. Не бях виждала с години такива опашки пред панаирната палата за посещение и чакащи за дегустация посетители. И тук трябва да споделя, че впечатлихме всички с нашето родно производство, без консерванти, с първокласни суровини и силно изразени вкусови качества“, сподели Антоанета Божинова, организационен секретар на Асоциация “Традиционни български консерви”.

„Джем и Джем“ акцентира върху натурални плодови вкусове с конфитюри без добавена захар и серия от 100% плодови и био продукти, съчетаващи автентичност и модерни хранителни изисквания. „Булгарконсерв“ участва с компоти от праскови и кайсии, с промотирането на бранда си Sunny trails. „Пелтина“ лансира разнородна гама от зеленчукови и готови за директна консумация консерви, както и мариновани чушки. „Консервинвест“ представи традиционните български лютеници, известни като „Хорцето“ и новия им бранд My family.

„Радваме се, че успяхме да покажем в Хамбург някои от най-амбициозните и в същото време традиционни родни производители. Изградихме директна връзка с посетителите – усещането за тяхната удовлетвореност от вкусовите качества на продуктите е силна мотивация, за да продължат фирмите в същата посока“, каза още Антоанета Божинова.

Българското участие във „Veggie World 2025” доказа, че родните продукти имат потенциала да отговорят на силно променящите се изисквания на съвременните потребители и на пазара.

Автор: Мариана Климентиева
Мариана Климентиева е магистър по „Журналистика“ в Софийски университет "Климент Охридски". Кариерата ѝ започва през 2004 г. Работила е за водещи печатни и онлайн издания, сред които в."Телеграф", в."Монитор", stolica.bg, economic.bg. Специализира в ресори като земеделие, икономика и актуални новини, като се стреми винаги да поднася задълбочена и обективна информация. В Аgrozona приоритет са й теми, свързани със съвременните тенденции в земеделието, устойчиво развитие, иновации в аграрните технологии и европейски политики за селските райони.

Земната ябълка: Стара култура за новите климатични времена

