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Българска компания е финалист в Европейските награди за биологично производство

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Мариана Климентиева
Мариана Климентиева
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„Bio Bulgaria“ с марката Harmonica влиза в битката за най-добро био предприятие в ЕС сред малките и средни фирми

Българската компания „Bio Bulgaria“, изключително добре позната на пазара с търговската си марка Harmonica Foods, е официално номинирана сред финалистите в тазгодишните Европейски награди за биологично производство. Родният производител ще се състезава в престижната категория „Най-добро предприятие за преработка на биологични храни в категорията малки и средни предприятия“, съобщиха от Представителството на Европейската комисия в България.

Престижните отличия EU Organic Awards се връчват ежегодно, за да поощрят и популяризират най-добрите и вдъхновяващи примери по цялата верига на биопроизводството. Основната им цел е да отличат бизнеси и инициативи, които дават реален принос за развитието на по-устойчиво, екологично и качествено производство на храни на Стария континент.

Победителите в отделните категории ще бъдат официално обявени на специална церемония на 23 септември 2026 г., когато традиционно се отбелязва Денят на биологичното производство в Европейския съюз.

 

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Автор: Мариана Климентиева
Мариана Климентиева е магистър по „Журналистика“ в Софийски университет "Климент Охридски". Кариерата ѝ започва през 2004 г. Работила е за водещи печатни и онлайн издания, сред които в."Телеграф", в."Монитор", stolica.bg, economic.bg. Специализира в ресори като земеделие, икономика и актуални новини, като се стреми винаги да поднася задълбочена и обективна информация. В Аgrozona приоритет са й теми, свързани със съвременните тенденции в земеделието, устойчиво развитие, иновации в аграрните технологии и европейски политики за селските райони.

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