Българска компания е финалист в Европейските награди за биологично производство

„Bio Bulgaria“ с марката Harmonica влиза в битката за най-добро био предприятие в ЕС сред малките и средни фирми

Българската компания „Bio Bulgaria“, изключително добре позната на пазара с търговската си марка Harmonica Foods, е официално номинирана сред финалистите в тазгодишните Европейски награди за биологично производство. Родният производител ще се състезава в престижната категория „Най-добро предприятие за преработка на биологични храни в категорията малки и средни предприятия“, съобщиха от Представителството на Европейската комисия в България.

Престижните отличия EU Organic Awards се връчват ежегодно, за да поощрят и популяризират най-добрите и вдъхновяващи примери по цялата верига на биопроизводството. Основната им цел е да отличат бизнеси и инициативи, които дават реален принос за развитието на по-устойчиво, екологично и качествено производство на храни на Стария континент.

Победителите в отделните категории ще бъдат официално обявени на специална церемония на 23 септември 2026 г., когато традиционно се отбелязва Денят на биологичното производство в Европейския съюз.