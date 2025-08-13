Въглеродно земеделие
Консултантите говорят

България предлага интегрирани решения за чиста енергия и центрове за ИИ и данни

В САЩ министър Жечо Станков обсъди с Meta, CEBA и IP3 Corporation стратегическата роля на сигурната, беземисионна енергия за изграждането на нови инфраструктури на територията на АЕЦ „Козлодуй“

Бъдещето на дигиталната индустрия и стратегическата роля на сигурната, дългосрочна и беземисионна енергия за изграждането на гигафабрики за изкуствен интелект и центрове за данни бяха на фокус в разговорите на министъра на енергетиката Жечо Станков с ръководни представители на Meta, на Асоциацията на купувачите на чиста енергия (Clean Energy Buyers Association, CEBA) и на IP3 Corporation.

„Подобни проекти изискват непрекъсваемо захранване с голямо количество стабилна, сигурна и достъпна енергия, каквато е ядрената.

Срещите се състояха във Вашингтон в рамките на работното посещение в САЩ. Българският енергиен министър подчерта конкурентните предимства на територията около АЕЦ „Козлодуй“, включително физическа близост до източника на енергия, съществуващата отлична оптична свързаност и наличието на воден ресурс от р. Дунав за охлаждане.

„Подобни проекти изискват непрекъсваемо захранване с голямо количество стабилна, сигурна и достъпна енергия, каквато е ядрената.

Страната ни, вече утвърден производител и нетен износител на енергия, има амбицията да използва тази енергия като основа за устойчив икономически растеж, качествена заетост и развитие на високотехнологични индустрии“, посочи министър Станков.

С Дария Косич – мениджър „Енергийни стратегии“ в Meta, главния изпълнителен директор на CEBA Рич Пауъл  и с Майкъл Хюит – главен изпълнителен директор на IP3 Corporation, енергийният министър обсъди реализирането на потенциални проекти, вписващи се в общата визия за създаване на високотехнологични индустриални зони, базирани върху стабилна и чиста енергия. С оглед комплексността бе коментирано и организирането на специализирано инвестиционно изложение, насочено към компании, опериращи в сферата на дигиталната икономика.

Темата за диверсификацията и устойчивите LNG доставки бе централна за срещата на министър Станков с Каролин Елиасен, вицепрезидент по правителствените въпроси в една от водещите енергийни компании Phillips 66. Разгледани бяха дългосрочните сценарии за доставки, инфраструктурните изисквания и потенциалните модели за засилване на трансатлантическото енергийно сътрудничество.

Министър Станков и водената от него делегация взеха участие и в кръгла маса, организирана от Бизнес съвета за международно разбирателство (BCIU) и посветена на темата „Критичната енергийна инфраструктура в България: съгласуване на политиката, финансирането и технологиите“. В рамките на дискусията бе изведена необходимостта от стратегически диалог между публичния сектор, финансовите институции и технологичните компании за постигане на синергия при реализацията на инвестиции с дългосрочна добавена стойност. Представен бе потенциалът на България да се утвърди като регионален енергиен и технологичен център.

Автор: Мариана Климентиева
Мариана Климентиева е магистър по „Журналистика“ в Софийски университет "Климент Охридски". Кариерата ѝ започва през 2004 г. Работила е за водещи печатни и онлайн издания, сред които в."Телеграф", в."Монитор", stolica.bg, economic.bg. Специализира в ресори като земеделие, икономика и актуални новини, като се стреми винаги да поднася задълбочена и обективна информация. В Аgrozona приоритет са й теми, свързани със съвременните тенденции в земеделието, устойчиво развитие, иновации в аграрните технологии и европейски политики за селските райони.

ВИДЕО

