България остава начело в ЕС по брой пушачи, тревожен е ръстът при децата

Данни на Евростат за 2023 г. показват, че 37% от българите пушат, а страната ни води в Европа и по брой пушещи тийнейджъри

България продължава да заема първото място в Европейския съюз по дял на пушачите сред населението. Това показват официалните данни на Евростат за 2023 година, оповестени от Европейската комисия по повод Световния ден без тютюнопушене – 31 май. Според статистиката 37% от българите на възраст над 15 години пушат, което е значително над средното ниво за Европейския съюз, възлизащо на 24%.

В негативната класация за 2023 година веднага след страната ни се нареждат Гърция с 36% и Хърватия с 35%. На противоположния полюс с най-ниски нива на тютюнопушене са Швеция с едва 8%, Нидерландия с 11% и Дания с 14%. У нас се наблюдава и сериозна разлика по отношение на пола, като близо половината от мъжете в България (49%) са пушачи, докато при жените този дял е 27%. Още по-тревожни са данните на Световната здравна организация, според които страната ни заема първо място на континента по тютюнопушене сред подрастващите между 11 и 15 години.

Проучването за 2023 година обхваща употребата на конвенционални тютюневи изделия като цигари, пури, пурети и лули, но в него не са включени електронните цигари и новите алтернативни никотинови продукти.

Черната статистика: Водеща причина за преждевременна смърт

Европейската комисия напомня, че тютюнопушенето остава една от основните причини за тежки заболявания и преждевременна смърт в Европа, които могат да бъдат предотвратени. Годишно в рамките на ЕС около 700 000 смъртни случая се свързват директно с употребата на тютюн. У нас ситуацията е сходна, като по данни за 2021 година близо една пета от всички смъртни случаи в България се дължат на този вреден навик.

Медицинските експерти предупреждават, че цигареният дим е основен фактор за развитието на Хронична обструктивна белодробна болест (ХОББ). В държавите с високи доходи около 70% от случаите на ХОББ са следствие от пушенето. Тютюнът също така драстично увеличава опасността от рак на белия дроб, инфаркт и инсулт. Димът отслабва естествените защитни сили на тялото и прави пушачите много по-податливи на респираторни инфекции, като навикът се свързва още с диабет тип 2, репродуктивни проблеми и очни заболявания.

Планът на Брюксел: “Поколение без тютюн” до 2040 година

В рамките на Европейския план за борба с рака Общността си поставя амбициозната цел до 2040 година делът на пушачите в Европа да спадне под 5%. От Европейската комисия обаче подчертават, че постигането на тази цел зависи най-вече от личния избор на всеки гражданин – да направи стъпка към отказване на цигарите или изобщо да не започва.