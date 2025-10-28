Въглеродно земеделие
БАхК подкрепя ключови решения за земеделието и селските райони, осъжда опитите за политизиране на браншовите позиции

Мариана Климентиева
Мариана Климентиева
3 Минути

Българската агрохранителна камара (БАхК) изразява пълната си подкрепа за взетите от Комитета по наблюдение (КН) на Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони 2023–2027 (СПРЗСР 2023-2027) решения, включително и за публикуваните от Министерството на земеделието и храните (МЗХ) проекти на Насоки за кандидатстване по интервенциите за инвестиции в земеделски стопанства.

Стимулиране на кооперирането е приоритетПризив за експертен диалогЗа Българската агрохранителна камара (БАхК)

От Камарата подчертават, че официалното обществено обсъждане е законоустановеният и прозрачен ред за изразяване на становища и предложения, който гарантира баланс между интересите на всички страни.

Стимулиране на кооперирането е приоритет

БАхК изразява недоумение относно повторното поставяне на въпроси, които вече са били обсъдени и отхвърлени с огромно мнозинство по време на заседанието на КН.

Членовете на КН ясно подкрепят насърчаването на кооперирането, поради което за групи/организации на производители (ГП/ОП) се приеха редица предимства пред земеделските стопани:

1/ максималният размер на допустимите разходи за един проект и за инвестиции в земеделска техника, както и общият максимален размер на допустимите разходи по интервенции II.Г.1 и II.Г.1.1 (вкл. за инвестиции в земеделска техника), са чувствително по-високи за ГП/ОП (като следва да се отчете и минималният праг за признаване на ГП от 4 регистрирани земеделски стопани);

2/ ГП/ОП получават 15 точки по критериите за подбор – сред най-високата тежест в одобрените от КН критерии;

3/ интервенциите не подкрепят стартиращи земеделски стопани и изискват минимум 24 месеца регистрация, докато за ГП/ОП липсват аналогични изисквания, поради което се допускат и стартиращи ГП/ОП;

4/ интензитетът на помощта за ГП/ОП може да достигне до 75% (спрямо до 50% за индивидуалните кандидати земеделски стопани).

Всички тези подкрепени от КН предимства показват по недвусмислен начин, че ГП/ОП вече са сред най-стимулираните потенциални кандидати към настоящия момент.

Призив за експертен диалог

От БАхК намират за недопустимо браншови организации да се ангажират с политическа дейност и да използват медийни изяви за манипулативни твърдения за бездействие от страна на МЗХ.

„Считаме за недопустимо браншови организации да се опитват да водят политическа дейност, което е несвойствено за тяхната роля. Разглежданият въпрос вече беше поставен и решен от най-висшия орган – Комитета по наблюдение на СПРЗСР 2023-2027, който се произнесе ясно, аргументирано и категорично“, коментират от Камарата.

БАхК заявява, че ще продължи последователно да защитава позицията за открит, експертен и лишен от политически влияния диалог – в интерес на българските производители и устойчивото развитие на земеделието.

За Българската агрохранителна камара (БАхК)

Българската агрохранителна камара е браншова организация, създадена с цел да представлява и защитава интересите на земеделските производители и хранително-вкусовата промишленост в Република България.

Автор: Мариана Климентиева
Мариана Климентиева е магистър по „Журналистика“ в Софийски университет "Климент Охридски". Кариерата ѝ започва през 2004 г. Работила е за водещи печатни и онлайн издания, сред които в."Телеграф", в."Монитор", stolica.bg, economic.bg. Специализира в ресори като земеделие, икономика и актуални новини, като се стреми винаги да поднася задълбочена и обективна информация. В Аgrozona приоритет са й теми, свързани със съвременните тенденции в земеделието, устойчиво развитие, иновации в аграрните технологии и европейски политики за селските райони.

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери в произхода на над 75 000  хранителни продукти.

