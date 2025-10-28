БАхК подкрепя ключови решения за земеделието и селските райони, осъжда опитите за политизиране на браншовите позиции

Българската агрохранителна камара (БАхК) изразява пълната си подкрепа за взетите от Комитета по наблюдение (КН) на Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони 2023–2027 (СПРЗСР 2023-2027) решения, включително и за публикуваните от Министерството на земеделието и храните (МЗХ) проекти на Насоки за кандидатстване по интервенциите за инвестиции в земеделски стопанства.

От Камарата подчертават, че официалното обществено обсъждане е законоустановеният и прозрачен ред за изразяване на становища и предложения, който гарантира баланс между интересите на всички страни.

Стимулиране на кооперирането е приоритет

БАхК изразява недоумение относно повторното поставяне на въпроси, които вече са били обсъдени и отхвърлени с огромно мнозинство по време на заседанието на КН.

Членовете на КН ясно подкрепят насърчаването на кооперирането, поради което за групи/организации на производители (ГП/ОП) се приеха редица предимства пред земеделските стопани:

1/ максималният размер на допустимите разходи за един проект и за инвестиции в земеделска техника, както и общият максимален размер на допустимите разходи по интервенции II.Г.1 и II.Г.1.1 (вкл. за инвестиции в земеделска техника), са чувствително по-високи за ГП/ОП (като следва да се отчете и минималният праг за признаване на ГП от 4 регистрирани земеделски стопани);

2/ ГП/ОП получават 15 точки по критериите за подбор – сред най-високата тежест в одобрените от КН критерии;

3/ интервенциите не подкрепят стартиращи земеделски стопани и изискват минимум 24 месеца регистрация, докато за ГП/ОП липсват аналогични изисквания, поради което се допускат и стартиращи ГП/ОП;

4/ интензитетът на помощта за ГП/ОП може да достигне до 75% (спрямо до 50% за индивидуалните кандидати земеделски стопани).

Всички тези подкрепени от КН предимства показват по недвусмислен начин, че ГП/ОП вече са сред най-стимулираните потенциални кандидати към настоящия момент.

Призив за експертен диалог

От БАхК намират за недопустимо браншови организации да се ангажират с политическа дейност и да използват медийни изяви за манипулативни твърдения за бездействие от страна на МЗХ.

„Считаме за недопустимо браншови организации да се опитват да водят политическа дейност, което е несвойствено за тяхната роля. Разглежданият въпрос вече беше поставен и решен от най-висшия орган – Комитета по наблюдение на СПРЗСР 2023-2027, който се произнесе ясно, аргументирано и категорично“, коментират от Камарата.

БАхК заявява, че ще продължи последователно да защитава позицията за открит, експертен и лишен от политически влияния диалог – в интерес на българските производители и устойчивото развитие на земеделието.

Българската агрохранителна камара е браншова организация, създадена с цел да представлява и защитава интересите на земеделските производители и хранително-вкусовата промишленост в Република България.