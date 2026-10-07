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БАБХ възбрани над 28 тона кисело зеле с изтекъл срок на годност в София

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Мариана Климентиева
Мариана Климентиева
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За цялото количество е издадено разпореждане за забрана, като предстои да бъде насочено за унищожаване

Инспектори от Областната дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) София-град възбраниха над 28,8 тона вакуумирано кисело зеле с изтекъл срок на годност, предлагано в склад за търговия на едро. Продуктът е с произход Сърбия. Нарушението е установено при съвместни проверки на територията на София с представители на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата (ДКСБТ).

За цялото количество е издадено разпореждане за забрана, като предстои да бъде насочено за унищожаване. На бизнес оператора ще бъде съставен акт за установяване на административно нарушение.

В рамките на съвместния контрол на 24 и 25 септември са извършени 19 проверки на бизнес оператори, предлагащи пресни плодове и зеленчуци. Взети са осем проби от ябълки, грозде, чушки и домати с произход България и други държави членки на Европейския съюз за изследване за остатъчни количества от пестициди.

Проверките на борси и тържища са част от засиления контрол на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ), въведен от началото на месец август.

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Автор: Мариана Климентиева
Мариана Климентиева е магистър по „Журналистика“ в Софийски университет "Климент Охридски". Кариерата ѝ започва през 2004 г. Работила е за водещи печатни и онлайн издания, сред които в."Телеграф", в."Монитор", stolica.bg, economic.bg. Специализира в ресори като земеделие, икономика и актуални новини, като се стреми винаги да поднася задълбочена и обективна информация. В Аgrozona приоритет са й теми, свързани със съвременните тенденции в земеделието, устойчиво развитие, иновации в аграрните технологии и европейски политики за селските райони.

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