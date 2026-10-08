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БАБХ иззе над 400 кг продукти от животински произход на ГКПП „Капитан Андреево“

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Мариана Климентиева
Мариана Климентиева
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Контролът на Агенцията на граничните пунктове е постоянен и защитава потребителите, като не допуска несъответстващи и потенциално опасни храни и фуражи на територията на Европейския съюз

Инспектори от дирекция „Граничен контрол“ на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) иззеха над 400 кг продукти от животински произход на ГКПП „Капитан Андреево“. Проверката е извършена съвместно със служители на Агенция „Митници“.

При проверка на две превозни средства на вход в страната контролните органи са установили 76 кг яйца и 53 кг замразени пилета в лек автомобил, както и 300 кг овча лой в автобус. Продуктите са иззети и ще бъдат насочени за унищожаване.

Контролът на Агенцията на граничните пунктове е постоянен и защитава потребителите, като не допуска несъответстващи и потенциално опасни храни и фуражи на територията на Европейския съюз.

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Автор: Мариана Климентиева
Мариана Климентиева е магистър по „Журналистика“ в Софийски университет "Климент Охридски". Кариерата ѝ започва през 2004 г. Работила е за водещи печатни и онлайн издания, сред които в."Телеграф", в."Монитор", stolica.bg, economic.bg. Специализира в ресори като земеделие, икономика и актуални новини, като се стреми винаги да поднася задълбочена и обективна информация. В Аgrozona приоритет са й теми, свързани със съвременните тенденции в земеделието, устойчиво развитие, иновации в аграрните технологии и европейски политики за селските райони.

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