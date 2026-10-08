БАБХ иззе над 400 кг продукти от животински произход на ГКПП „Капитан Андреево“

Контролът на Агенцията на граничните пунктове е постоянен и защитава потребителите, като не допуска несъответстващи и потенциално опасни храни и фуражи на територията на Европейския съюз

Инспектори от дирекция „Граничен контрол“ на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) иззеха над 400 кг продукти от животински произход на ГКПП „Капитан Андреево“. Проверката е извършена съвместно със служители на Агенция „Митници“.

При проверка на две превозни средства на вход в страната контролните органи са установили 76 кг яйца и 53 кг замразени пилета в лек автомобил, както и 300 кг овча лой в автобус. Продуктите са иззети и ще бъдат насочени за унищожаване.

Контролът на Агенцията на граничните пунктове е постоянен и защитава потребителите, като не допуска несъответстващи и потенциално опасни храни и фуражи на територията на Европейския съюз.