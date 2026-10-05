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БАБХ иззе 190 кг продукти от животински произход на ГКПП „Капитан Андреево“

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Мариана Климентиева
Мариана Климентиева
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При проверка на автобус с турска регистрация на вход в страната контролните органи са установили 150 кг овча лой и 40 кг месо

Инспектори от дирекция „Граничен контрол“ на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) иззеха 190 кг продукти от животински произход на ГКПП „Капитан Андреево“. Проверката е извършена съвместно със служители на Агенция „Митници“.

При проверка на автобус с турска регистрация на вход в страната контролните органи са установили 150 кг овча лой и 40 кг месо. Стоките са иззети и предстои да бъдат унищожени.

Контролът на Агенцията на граничните пунктове е постоянен и защитава потребителите, като не допуска несъответстващи и потенциално опасни храни и фуражи на територията на Европейския съюз.

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Автор: Мариана Климентиева
Мариана Климентиева е магистър по „Журналистика“ в Софийски университет "Климент Охридски". Кариерата ѝ започва през 2004 г. Работила е за водещи печатни и онлайн издания, сред които в."Телеграф", в."Монитор", stolica.bg, economic.bg. Специализира в ресори като земеделие, икономика и актуални новини, като се стреми винаги да поднася задълбочена и обективна информация. В Аgrozona приоритет са й теми, свързани със съвременните тенденции в земеделието, устойчиво развитие, иновации в аграрните технологии и европейски политики за селските райони.

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БАБХ иззе 190 кг продукти от животински произход на ГКПП „Капитан Андреево“
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