БАБХ иззе 190 кг продукти от животински произход на ГКПП „Капитан Андреево“

При проверка на автобус с турска регистрация на вход в страната контролните органи са установили 150 кг овча лой и 40 кг месо

Инспектори от дирекция „Граничен контрол“ на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) иззеха 190 кг продукти от животински произход на ГКПП „Капитан Андреево“. Проверката е извършена съвместно със служители на Агенция „Митници“.

При проверка на автобус с турска регистрация на вход в страната контролните органи са установили 150 кг овча лой и 40 кг месо. Стоките са иззети и предстои да бъдат унищожени.

Контролът на Агенцията на граничните пунктове е постоянен и защитава потребителите, като не допуска несъответстващи и потенциално опасни храни и фуражи на територията на Европейския съюз.