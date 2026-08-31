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България ще бъде домакин на среща на ръководството на един от най-големите туроператори в света – TUI Group

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Мариана Климентиева
Мариана Климентиева
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През септември 155 висши мениджъри в мултинационалната компания ще се съберат в КК “Златни пясъци”, което дава възможност за непосредствено представяне на потенциала на страната ни

Министърът на туризма д-р Илин Димитров проведе в началото на август онлайн среща с Томас Елербек – член на Изпълнителния комитет на TUI Group, директор „Корпоративни отношения” и главен директор „Устойчиво развитие”, и Винсент Сноуерт, ръководител „Международни отношения“ на германския туроператор. Обсъдени бяха въздушната свързаност, разширяването на програмите към България и съвместните маркетингови активности с една от най-големите интегрирани туристически групи в света.

Страната ни е избрана за домакин на срещата на висшето ръководство на TUI, която ще се проведе в периода 24–26 септември в курорта “Златни пясъци”.

Очаква се за събитието да пристигнат 155 висши мениджъри от различните бизнес направления на компанията.

„Стремежът ни е да поддържаме активно партньорство с TUI, основано на конкретен план. Домакинството на срещата е изключителна възможност лицата, които вземат решения за туристическите програми, въздушния капацитет, хотелските партньорства, инвестициите и маркетинга, да се запознаят непосредствено с потенциала на България”, посочи министър Димитров.

Страната ни е част от туристическото портфолио на TUI от десетилетия, традиционно като дестинация за летен морски туризъм.

“Има значителен потенциал за по-широк стратегически диалог и развитие на партньорството ни извън лятото”, каза още министърът на туризма.

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Автор: Мариана Климентиева
Мариана Климентиева е магистър по „Журналистика“ в Софийски университет "Климент Охридски". Кариерата ѝ започва през 2004 г. Работила е за водещи печатни и онлайн издания, сред които в."Телеграф", в."Монитор", stolica.bg, economic.bg. Специализира в ресори като земеделие, икономика и актуални новини, като се стреми винаги да поднася задълбочена и обективна информация. В Аgrozona приоритет са й теми, свързани със съвременните тенденции в земеделието, устойчиво развитие, иновации в аграрните технологии и европейски политики за селските райони.

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