Агропрогноза: Съществени валежи не се очакват

Агрометеорологичните условия през третото десетдневие на месец октомври се определяха от средноденонощни температури близки и малко над нормите, както и от валежи над цялата страна, които в района на Софийското поле и в Югозападна България надвишиха до два пъти климатичните норми. Падналите валежи поддържаха високо съдържанието на влага в горните почвени слоеве и затрудниха провеждането на агротехнически дейности, свързани със сеитбата на есенниците. Това съобщи агр. инж. Маринов, агрометеоролог при Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ).

През следващия период съществени валежи не се очакват и в по-голямата част от полските райони на страната ще се наблюдава постепенно подобряване на условията, които ще позволят провеждане на предсеитбени обработки и сеитба на земеделските площи, предвидени за засяване със зимни житни култури. При малка част от посевите с пшеница, които бяха засети през втората половина на октомври в част от Дунавската равнина и в източните райони на страната, ще се наблюдава фаза поникване и формиране на първи лист.

Очакваното подобрение на агрометеорологичните условия през периода ще позволи извършване на фитосанитарни дейности при овощните култури. При семковите с признаци на струпясване се препоръчва третиране с 5% разтвор от карбамид, а при костилковите видове пръскане 2% бордолезов разтвор срещу причинителите на сачмянка, ранно кафяво гниене и къдравост при прасковата.