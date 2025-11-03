Въглеродно земеделие
Агропрогноза: Съществени валежи не се очакват

Мариана Климентиева
Мариана Климентиева
2 Минути

Очакваното подобрение на агрометеорологичните условия през периода ще позволи извършване на фитосанитарни дейности при овощните култури

Агрометеорологичните условия през третото десетдневие на месец октомври се определяха от средноденонощни температури близки и малко над нормите, както и от валежи над цялата страна, които в района на Софийското поле и в Югозападна България надвишиха до два пъти климатичните норми. Падналите валежи поддържаха високо съдържанието на влага в горните почвени слоеве и затрудниха провеждането на агротехнически дейности,  свързани със сеитбата на есенниците.  Това съобщи агр. инж. Маринов, агрометеоролог при Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ).

През следващия период съществени валежи не се очакват и в по-голямата част от полските райони на страната ще се наблюдава постепенно подобряване на условията, които ще позволят провеждане на предсеитбени обработки и сеитба на земеделските площи, предвидени за засяване със зимни житни култури. При  малка част от посевите с пшеница, които бяха засети през втората половина на октомври в част от Дунавската равнина и в източните райони на страната,  ще се наблюдава  фаза поникване и формиране на първи лист.

Очакваното подобрение на агрометеорологичните условия през периода ще позволи извършване на фитосанитарни дейности при овощните култури. При семковите с признаци на струпясване се препоръчва третиране с 5% разтвор от карбамид, а при костилковите видове пръскане 2% бордолезов разтвор срещу причинителите на сачмянка, ранно кафяво гниене и къдравост при прасковата.

Автор: Мариана Климентиева
Мариана Климентиева е магистър по „Журналистика“ в Софийски университет "Климент Охридски". Кариерата ѝ започва през 2004 г. Работила е за водещи печатни и онлайн издания, сред които в."Телеграф", в."Монитор", stolica.bg, economic.bg. Специализира в ресори като земеделие, икономика и актуални новини, като се стреми винаги да поднася задълбочена и обективна информация. В Аgrozona приоритет са й теми, свързани със съвременните тенденции в земеделието, устойчиво развитие, иновации в аграрните технологии и европейски политики за селските райони.

