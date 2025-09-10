Въглеродно земеделие
Зам.-министър Василева: Въвеждането на нови технологии е ключов фактор към продоволствена сигурност и устойчиво земеделие

Мариана Климентиева
Мариана Климентиева
3 Минути

Политиката на подкрепа трябва да се съсредоточи и върху подобряване на пазарната инфраструктура в селските райони, улесняване на достъпа до финансиране, както и повишаване на ефективността на хранителната промишленост

„Въвеждането на нови технологии е ключов фактор към продоволствена сигурност и устойчиво земеделие.“ Това заяви заместник-министърът на земеделието и храните д-р Лозана Василева по време на неформално заседание на Съвета на ЕС по земеделие и рибарство в Копенхаген, Дания, на тема” Подобряване на конкурентоспособността и ускоряване на зеления преход на европейската хранително-вкусова промишленост”. Тя изтъкна, че безопасността на храните е основен приоритет в условията на климатични, демографски и социално-икономически промени през последните години.

Тя отбеляза, че повишаването на знанията и уменията на фермерите чрез обучения, е ключово за прилагане на устойчиви практики и за постигане на климатичните цели.

Заместник-министър Василева посочи, че устойчивото и екологично производство изисква целенасочени инвестиции, научни изследвания и регулаторни промени, които улесняват достъпа до иновации по цялата агрохранителна верига.

По думите й, политиката на подкрепа трябва да се съсредоточи и върху подобряване на пазарната инфраструктура в селските райони, улесняване на достъпа до финансиране, както и повишаване на ефективността на хранителната промишленост. „Това може да бъде постигнато чрез насърчаване на дигитализацията и автоматизацията в предприятията“, каза още тя. Заместник-министър Василева подчерта нуждата от инвестиции, включително чрез скъсяване на веригите на доставка, прилагане на технологии за намаляване на отпадъци по цялата хранителна верига и подкрепа за местното производство.



„Необходимо е да се обърне специално внимание на информираността и доверието на потребителите, като бъдат организирани информационни кампании, насочени към нови храни, устойчиво хранене и етикетиране“, уточни заместник-министър Василева. Тя посочи, че инвестициите в биотехнологии са стратегически инструмент за зеления преход и балансирано развитие на икономическата, социалната и екологичната устойчивост в ЕС.

В контекста на реформата на Общата селскостопанска политика, д-р Василева отбеляза необходимостта от опростена и стабилна регулаторна рамка за гарантиране на последователност при прехода, без резки промени на правилата, които биха създали несигурност за земеделските производители.“

Тя допълни, че трябва да се насърчава обменът на опит и добри практики между различните държави членки чрез създаване на платформи за сътрудничество и споделяне на знания.

Заместник-министър Василева определи планирания европейски регламент за биотехнологиите като важна крачка напред, но изтъкна, че успехът му зависи от ясна регулация, бързо прилагане и привличане на „толерантен към риска“ капитал, за да се преодолее недостигът на инвестиции в ранните етапи на биотехнологичните предприятия

Avatar photo
Автор: Мариана Климентиева
Мариана Климентиева е магистър по „Журналистика“ в Софийски университет "Климент Охридски". Кариерата ѝ започва през 2004 г. Работила е за водещи печатни и онлайн издания, сред които в."Телеграф", в."Монитор", stolica.bg, economic.bg. Специализира в ресори като земеделие, икономика и актуални новини, като се стреми винаги да поднася задълбочена и обективна информация. В Аgrozona приоритет са й теми, свързани със съвременните тенденции в земеделието, устойчиво развитие, иновации в аграрните технологии и европейски политики за селските райони.

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери в произхода на над 75 000  хранителни продукти.

