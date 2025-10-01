Зам.-министър Василева: Националните ОСП мрежи помагат за създаването на по-ефективна и устойчива селскостопанска политика

Зам.-министърът изтъкна, че Националната селска мрежа в България вече има зад гърба си редица успешни инициативи в цялата страна, сред които информационни кампании, тематични срещи и други платформи за споделяне и сътрудничество

„Съвместната работа на всички национални ОСП мрежи, подкрепата на Европейската комисия и контактната точка помагат за създаването на по-ефективна, приобщаваща и устойчива Обща селскостопанска политика, която е близо до хората.“ Това каза заместник-министърът на земеделието и храните д-р Лозана Василева при откриването на Шестата среща на националните мрежи по ОСП на Европейския съюз, която се провежда за първи път в България – в Разлог.

Тя отбеляза, че ролята на ОСП мрежата е ключова за прилагането на политиката за развитие на селските райони чрез популяризиране на добри практики и иновации, чрез обучение и обмен на опит.

„Дейността на Националната мрежа в България е особено ценна и при организиране на работни срещи по темата за бъдещето на ОСП“, посочи Лозана Василева и добави, че социалните канали и информационните бюлетини на мрежата също предоставят актуална, достъпна и полезна информация.

Тя припомни, че националните приоритети в сектора остават ясно очертани, като фокусът ще остане насочен към ефективното прилагане на Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони 2023 – 2027 г.

„Сред целите на Управляващия орган на плана са подкрепата за устойчиво и конкурентоспособно земеделие, насърчаването на иновациите, цифровизацията и прехода към екологично земеделие, развитието на жизнеспособни селски райони, както и стимулирането на младежкото и женското предприемачество“, посочи още заместник-министърът.

Тя отбеляза, че в Разлог по Програмата за развитие на селските райони за предходните два програмни периода са подадени 137 проекта със заявена субсидия в размер на 21 млн. евро, а по Стратегическия план – 20 проекта на стойност 3 млн. евро.

Д-р Василева припомни също, че община Разлог е активен участник в подхода ЛИДЕР чрез местната инициативна група, която за предходните два програмни периода е реализирала над 80 проекта и е създала повече от 90 нови работни места.

Целта на двудневния форум, в който участват 25 национални ОСП мрежи, е обмяна на опит и добри практики.

В рамките на срещата официални приветствия отправиха и заместник-ръководителят на звено „Селски райони и мрежи“ в Генерална дирекция „Селско стопанство и развитие на селските райони“ Хуго Алмейда, както и ръководителят на екипа на контактната точка на Европейската мрежа за развитие на селските райони Дейвид Ламб.

В семинара, който включва презентации и работни групи по актуални теми в сектора, участваха представители на националните мрежи на ЕС и експерти в областта на земеделието.