Въглеродно земеделие
Консултантите говорят

Зам.-министър Василева: Младите фермери трябва да бъдат в центъра на земеделската политика

CAP GREEN ZONEАктуалноАкценти
Мариана Климентиева
Мариана Климентиева
3 Минути

Д-р Василева подчерта, че това е стратегически приоритет в работата на Министерството на земеделието и храните, заложен в дългосрочните политики за развитие на агросектора

„Младите фермери трябва да бъдат в центъра на земеделската политика и техните интереси трябва да се разглеждат с приоритет. Привличането на нови участници в сектора е ключово за неговото бъдеще и изисква комплексен подход, обединяващ знания, технологии и подкрепа от държавата.“

АКЦЕНТИ
Д-р Василева подчерта, че това е стратегически приоритет в работата на Министерството на земеделието и храните, заложен в дългосрочните политики за развитие на агросектора„В България съотношението между младите фермери, ръководещи земеделски стопанства и тези на възраст около 55 години или повече е над средното за Европейския съюз – 28% спрямо 18%, по статистически данни от 2023 г.“ , посочи заместник-министърът.

Това заяви заместник-министърът на земеделието и храните д-р Лозана Василева по време на участието си в Глобалния форум по земеделие 2025 г., който се проведе в Париж, в централата на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР). Тя изложи визията на България за обновяване на поколенията в земеделието и насърчаването на младите хора да развиват устойчиви и конкурентоспособни стопанства.

Д-р Василева подчерта, че това е стратегически приоритет в работата на Министерството на земеделието и храните, заложен в дългосрочните политики за развитие на агросектора.

„В България съотношението между младите фермери, ръководещи земеделски стопанства и тези на възраст около 55 години или повече е над средното за Европейския съюз – 28% спрямо 18%, по статистически данни от 2023 г.“ , посочи заместник-министърът.

Сред акцентите в нейното изказване бяха необходимостта от внедряване на иновации и нови технологии в земеделието, както и повишаването на дигиталните и зелени умения на фермерите. По думите й, инициативи като изграждането на Центрове за компетентност, включително в Университета по хранителни технологии в Пловдив, където през месец ноември ще бъдат представени основни послания по темата: „От науката към иновациите“ имат важно значение за съвременното развитие на земеделския отрасъл.

Заместник-министър Василева обърна внимание и на програмата „Избирам България“, която подпомага българи, желаещи да се завърнат и да живеят и работят в селските райони, както и на новото законодателство, което прави България сред първите страни в Европа, разрешили пръскане с дронове в земеделието.

Форумът на ОИСР през 2025 г. е посветен на темата „Привличане на нови фермери за бъдещето на земеделието“ и събира представители на правителства, международни организации, научни институции и фермерски общности от цял свят. България традиционно участва в глобалните инициативи на ОИСР в областта на земеделието и активно допринася за развитието на политики, насочени към устойчив растеж, иновации и подкрепа на младите фермери.

СВЪРЗАНИ НОВИНИ
Зам.-министър Василева: Националните ОСП мрежи помагат за създаването на по-ефективна и устойчива селскостопанска политика
Зам.-министър Василева: Сътрудничеството между България и Китай в областта на земеделието и храните се разширява
Зам.-министър Василева: МЗХ ще продължи да подкрепя птицевъдството и свиневъдството в България
Зам.-министър Василева: Въвеждането на нови технологии е ключов фактор към продоволствена сигурност и устойчиво земеделие
ЕТИКЕТИ:
Avatar photo
Автор: Мариана Климентиева
Мариана Климентиева е магистър по „Журналистика“ в Софийски университет "Климент Охридски". Кариерата ѝ започва през 2004 г. Работила е за водещи печатни и онлайн издания, сред които в."Телеграф", в."Монитор", stolica.bg, economic.bg. Специализира в ресори като земеделие, икономика и актуални новини, като се стреми винаги да поднася задълбочена и обективна информация. В Аgrozona приоритет са й теми, свързани със съвременните тенденции в земеделието, устойчиво развитие, иновации в аграрните технологии и европейски политики за селските райони.

РЕКЛАМА

ВИДЕО

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери в произхода на над 75 000  хранителни продукти.

Реклама

Реклама

Последни

АктуалноАкценти
Инж. Георги Георгиев: Приетите промени в Закона за кадастъра и имотния регистър...
АктуалноАкценти
БАБХ потвърди случай на антракс в с. Славяново, община Харманли
CAP GREEN ZONEАктуалноАкценти
Зам.-министър Василева: Младите фермери трябва да бъдат в центъра на земеделската политика
АктуалноАкценти
БАхК подкрепя ключови решения за земеделието и селските райони, осъжда опитите за...
АктуалноАкценти
Евродепутатът Стоянов: Ако земеделец взима пенсия, да няма субсидия, предвижда предлаганата от...

Седмичен бюлетин

Запиши се за седмичния бюлетин на Агрозона.

Моля изчакайте секунда ...

Благодарим ви, че се регистрирахте!

Реклама

Реклама