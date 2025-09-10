Зам.-министър Василева: МЗХ ще продължи да подкрепя птицевъдството и свиневъдството в България

Министерството на земеделието и храните ще продължи да подкрепя птицевъдството и свиневъдството в България. Това заяви заместник-министърът на земеделието и храните д-р Лозана Василева по време на откриването на изложението „Smart poultry & pig world 2025“, което се провежда в София. Тя посочи, че динамичната пазарна ситуация предопределя необходимостта от търсенето на различни по характер схеми и форми за подпомагане, както за птицевъдите от всички направления, така и за свиневъдите.

От името на министъра на земеделието и храните д-р Георги Тахов, заместник-министър Василева приветства професионалните организации за конструктивния диалог, изграден през годините, който по думите й е пример за доверие между неправителствения сектор и държавната администрация.

Тя посочи, че от 2012 г. МЗХ прилага две схеми за държавна помощ, насочени към подпомагане на хуманното отношение към птиците и свинете. Д-р Василева съобщи, че за периода 2020–2024 г. по Схема на държавна помощ за птици са изплатени над 175 млн. лева на повече от 250 бенефициенти годишно, а за свине за същия период, са изплатени близо 158 млн. лева на над 62 бенефициера годишно. За двата сектора за 2025 г. по държавната помощ е осигурен бюджет в размер на 42 млн. лева.

Лозана Василева подчерта, че по Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони 2023 -2027 г, възможностите за финансиране на индустриалното животновъдство предлагат двете интервенции с най-голям бюджет – за инвестиции в земеделски стопанства и инвестиции в преработка на селскостопански продукти и техните подинтервенции, насочени към опазване на околната среда.

„Приеми по схемите за инвестиции в земеделските стопанства ще стартират в началото на месец ноември 2025 г., с общ бюджет в размер на над 278 млн. евро“, а подпомагащите преработката за земеделски суровини ще бъдат отворени през януари 2026 г., с бюджет от 306 млн. евро“, съобщи заместник-министърът.

Тя припомни още, че преди дни с решение на Комитета по наблюдение на Стратегическия план, бяха одобрени делегирани бюджети за приоритетни сектори, които са обособени в рамките на посочените интервенции.

„В обхвата на приоритетните сектори винаги са били включени свинете и птиците, предвид тяхната огромна значимост“, заяви Лозана Василева.

Тя изтъкна и друго важно решение, което касае основната интервенция за инвестиции в земеделските стопанства, по която се предоставя приоритет на инвестиции за преход към алтернативни системи за отглеждане на птици, свине и телета, както и за надвишаване изискванията за хуманно отношение към свинете и птиците.

В заключение, заместник-министър Василева отбеляза значимостта на конференцията, която по думите й е отличен повод за дискусии по актуалните теми и възможности в сектора.

Официални гости на събитието бяха и председателят на Българска стопанска камара Добри Митрев и Цветан Илиев от Управителния съвет на АИСБ. Председателят на Съюза на птицевъдите Ивайло Гълъбов и председателят на Асоциацията на свиневъдите Лефтер Лефтеров отправиха официални приветствия към гостите.

Гостите разгледаха и изложението, на което се представят най-новите разработки и технологии за успешното развитие на бранша.