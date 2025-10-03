Въглеродно земеделие
Зам.-министър Тодоров: В различни общини на Бургас, Монтана и Перник има въведено бедствено положение

Тази сутрин министърът на вътрешните работи Даниел Митов свика Оперативния щаб на МВР и беше въведен в действие планът при бедствия по точка наводнения

В три области – Бургас, Монтана и Перник, в различни общини има въведено бедствено положение, каза пред журналисти заместник-министърът на вътрешните работи Тони Тодоров след заседанието на оперативния щаб във връзка с усложнената метеорологична обстановка, съобщи БТА.

Издирва се един човек, който е багерист, в района на Елените, съобщи Тодоров. Тази сутрин министърът на вътрешните работи Даниел Митов свика Оперативния щаб на МВР и беше въведен в действие планът при бедствия по точка наводнения, добави Тони Тодоров. Относно загиналия човек в курортно селище Елените Тони Тодоров каза, че той се е намирал в една от сградите, бил е в подземно помещение на работното си място и не е бил уведомен за случващото се.

Всички, които е трябвало, са се евакуирали навреме, каза още Тодоров. Където е подадена информацията по BG-ALERT, системата е задействана, оказала е своето информационно влияние. Загиналият човек се е намирал в такова помещение, до което не е достигнала информацията, нещата са се случили много бързо, обясни Тодоров.

На Елените, където ситуацията е най-сложна, в четирите сгради в комплекса, който е най-пострадал, около 50 души са се качили на по-високи етажи, няма опасност за тях, каза още Тони Тодоров. Вътрешният министър пътува към Бургас, отбеляза Тодоров.

