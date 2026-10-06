Зам.-министър Чакъров: ЕС трябва да осигури по-силна защита за фермерите и по-бърза реакция при кризи

България подкрепи три общи декларации за бъдещето на ОСП, управлението на кризите в земеделието и борбата с нелоялните търговски практики на среща на държавите от Вишеградската четворка и България, Хърватия, Румъния и Словения

По-силна защита на земеделските производители, по-предвидима подкрепа и по-бърза реакция на Европейския съюз при кризи са необходими, за да бъде земеделието ни устойчиво и конкурентоспособно. Това заяви заместник-министърът на земеделието и храните Красимир Чакъров по време на срещата на министрите на земеделието от Вишеградската група и България, Хърватия, Румъния, Словения и Италия, която се проведе в Братислава, Словакия.

Именно около тези приоритети се обединиха всички участници, като приеха три общи декларации- за бъдещето на Общата селскостопанска политика (ОСП) след 2027 г., за ефективен европейски отговор при природни и пазарни кризи, както и за засилване на борбата срещу нелоялните търговски практики по веригата за доставки на селскостопански и хранителни продукти.

Заместник-министър Чакъров посочи, че в настоящия момент е ключово страните да запазят единството си по основните елементи на бъдещата ОСП. “Това са адекватно финансиране, предвидимост за земеделските производители, достатъчна гъвкавост за държавите членки и реално опростяване“, допълни още той.

Относно предложението за възстановяване на прилагането на правилото N+3 за разходите по ОСП, Красимир Чакъров обясни, че така ще се даде необходимото време за реализация на инвестиционните мерки и ще се намали рискът от загуба на средства за земеделието и селските райони.

„България настоява и за плавен и предвидим преход към новата рамка на ОСП, който да гарантира непрекъснатост и сигурност при отпускането на директните плащания след 2027 г. Земеделските производители трябва да бъдат стимулирани, а не поставяни пред непропорционални административни и финансови тежести. За нас Преходната национална помощ остава важен инструмент за подкрепа на чувствителните сектори и за социално-икономическата стабилност на селските райони“, каза още той.

По време на обсъждането заместник-министърът отново постави и въпроса за специфична подкрепа за маслодайната роза – българско предложение, което вече е представяно и в рамките на заседанията на Съвета по земеделие и рибарство в Брюксел. Той припомни, че страната ни предлага в бъдещия регламент за ОСП да бъде създадена интервенция „Специално плащане за културата маслодайна роза“.

Сред основните акценти на срещата в Братислава беше и необходимостта от по-добре подготвена европейска система за управление на риска.

Според Красимир Чакъров, кризите в земеделието все по-често имат общо измерение и изискват своевременни, предвидими и гъвкави решения. „Необходимо е да преминем от реакция след настъпването на кризата към по-добре подготвена европейска система за управление на риска“, категоричен бе той. По думите му е важно да има лесно приложими механизми за бързо мобилизиране на финансов ресурс, включително при значителни загуби на продукция и недостиг на фуражи.

Третият ключов акцент в дискусиите беше защитата на земеделските производители и доставчиците от нелоялни търговски практики. Страната ни подкрепя преразглеждането на Директива (ЕС) 2019/633 с цел по-силна защита, по-актуални правила, по-единно и ефективно прилагане на законодателството в ЕС.

Заместник-министър Чакъров подчерта, че продължават да съществуват значителни дисбаланси в преговорната сила по веригата, които могат да поставят производителите и доставчиците в уязвимо положение. Той обясни, че поради тази причина е необходима по-силна защита на земеделските производители.

Сред предложенията в общата декларация е Комисията да проучи възможността за забрана на ниво ЕС на продажбата на селскостопански и хранителни продукти под себестойността, въз основа на обективни и прозрачни показатели за разходите. Държавите призовават и за по-тясно сътрудничество и обмен на информация при трансгранични нелоялни търговски практики.

„Нашата цел е една- земеделските производители да имат по-силна позиция, когато преговарят по веригата, да разполагат с предвидима подкрепа и да могат да разчитат на бърза и ефективна реакция при кризи. Това е важно не само за фермерите, но и за устойчивостта и конкурентоспособността на европейското земеделие“, каза в заключение заместник-министър Красимир Чакъров.