Законопроект в НС: Осем години отсрочка за регистрация на кладенци и сондажи

Управляващите внесоха законопроект за облекчаване на процедурата по регистриране и ново удължение на срока за вписване

След като само преди месец от Министерството на околната среда обявиха, че срокът за регистрация на кладенци и сондажи е до 28 ноември тази година, в Народното събрание бе внесен законопроект, който предвижда удължаване на този срок с още осем години, съобщи сайтът Капитал. Така, ако предложението на депутатите от управляващото мнозинство, начело с Николай Нанков, бъде прието, крайната дата ще се измести до 28 ноември 2033 г.

Задължението за регистрация съществува още от 2006 г., но през годините е многократно отлагано, а според Закона за водите всички водовземни съоръжения, които не бъдат регистрирани, подлежат на ликвидация. Целта на регистрацията пък е да се гарантира разумното използване на подпочвените води и предотвратяването на засушавания.

Основният мотив, който е посочен в предложението за отлагане е даването на повече време на собствениците да узаконят своите водовземни съоръжения.

Вносителите изтъкват, че регистрацията е най-важният инструмент, чрез който държавата може да събира точни данни за подземните води, да упражнява контрол върху тяхното ползване и да управлява ресурсите ефективно, както и че самото удължаване е необходимо, за да бъдат изпълнени ангажиментите на България по европейското законодателство.

В мотивите си вносителите подчертават още, че законът дава право хората да ползват безплатно вода за лични нужди, но това право може да бъде застрашено, ако кладенците останат нерегистрирани. Новата дата е съобразена и с началото на работата по актуализирането на Плановете за управление на речните басейни за периода 2034 – 2039 г. По този начин със събраните допълнителни данни ще може да се направи по-точна оценка за натиска върху подземните води и за наличните ресурси, се уточнява в законопроекта. Допълва се и че това ще помогне България да постигне пълно съответствие с европейските изисквания, заложени в Рамковата директива за водите.