Законопроект в НС: Осем години отсрочка за регистрация на кладенци и сондажи

Управляващите внесоха законопроект за облекчаване на процедурата по регистриране и ново удължение на срока за вписване
След като само преди месец от Министерството на околната среда обявиха, че срокът за регистрация на кладенци и сондажи е до 28 ноември тази година, в Народното събрание бе внесен законопроект, който предвижда удължаване на този срок с още осем години, съобщи сайтът Капитал. Така, ако предложението на депутатите от управляващото мнозинство, начело с Николай Нанков, бъде прието, крайната дата ще се измести до 28 ноември 2033 г.
Задължението за регистрация съществува още от 2006 г., но през годините е многократно отлагано, а според Закона за водите всички водовземни съоръжения, които не бъдат регистрирани, подлежат на ликвидация. Целта на регистрацията пък е да се гарантира разумното използване на подпочвените води и предотвратяването на засушавания.
Основният мотив, който е посочен в предложението за отлагане е даването на повече време на собствениците да узаконят своите водовземни съоръжения.
Вносителите изтъкват, че регистрацията е най-важният инструмент, чрез който държавата може да събира точни данни за подземните води, да упражнява контрол върху тяхното ползване и да управлява ресурсите ефективно, както и че самото удължаване е необходимо, за да бъдат изпълнени ангажиментите на България по европейското законодателство.
В мотивите си вносителите подчертават още, че законът дава право хората да ползват безплатно вода за лични нужди, но това право може да бъде застрашено, ако кладенците останат нерегистрирани. Новата дата е съобразена и с началото на работата по актуализирането на Плановете за управление на речните басейни за периода 2034 – 2039 г. По този начин със събраните допълнителни данни ще може да се направи по-точна оценка за натиска върху подземните води и за наличните ресурси, се уточнява в законопроекта. Допълва се и че това ще помогне България да постигне пълно съответствие с европейските изисквания, заложени в Рамковата директива за водите.
Също така вносителите посочват, че според заключенията в доклада за работата на временната комисия за проблемите с безводието в страната все още съществуват водоизточници, включително сондажи, кладенци, каптажи и други, изградени от общините и населението, които не са регистрирани и не се контролират.
И се препоръчва създаване на национален регистър на всички питейни водоизточници, включително такива, изградени със средства на населението. Трябва да се прилага мониторинг на съществуващите водоизточници, по какъв начин не става ясно обаче.
Според законопроекта изпълнението на тези препоръки е възможно само ако нерегистрираните към момента съоръжения бъдат вписани в регистрите. Удължаването на срока и опростяването на процедурата за регистрация на водовземни съоръжения за стопански нужди ще позволи по-мащабно включване на съоръженията, което ще осигури по-добър контрол върху водоползването, ефективна защита на ресурсите и устойчиво управление на водите в интерес както на държавата, така и на гражданите, допълват вносителите.
Предложението за изменение идва и след като Министерският съвет създаде Национален борд по водите – структура, която следва да координира действията за преодоляване на водната криза през 2025 г. и усилията на всички заинтересовани институции за превенция на евентуални бъдещи кризи.
Според решението на правителството председател на борда е вицепремиер, а членове са министрите на околната среда и водите, на регионалното развитие и благоустройството, на финансите, на енергетиката, на земеделието и храните, на здравеопазването и на икономиката и индустрията.
Вносителите обръщат внимание, че именно предлаганата промяна за удължаване на срока на регистрация на водовземните съоръжения ще бъде в контекста на заложените от борда стратегически, краткосрочни и дългосрочни решения, относно предприемането на спешни мерки за разрешаването на безводието в страната.