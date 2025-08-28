За първи път участва представител за България, Румъния и Молдова на италианска фирма, която разработва сепаратори за био газ

Изложението “Селското стопанство и всичко за него” стартира в Добрич. То се провежда за 33-и път, ще продължи до 30 август и е в спортен комплекс “Простор” в градски парк “Св. Георги”. Организатор на изложението е “Добрички панаир” АД, съобщи БТА.

“Посетителите могат да разгледат изложената едрогабаритна и малогабаритна техника, електрически и дизелови пикапи, леки автомобили, резервни части, фотоволтаични модули, батерии за съхранение, крепежни елементи, двигателни масла, органичен тор. За поредна година има и занаятчии сред изложителите, както и зеленчукопроизводители, каза пред журналисти директорът на “Добрички панаир” АД Звезделина Иванова.

Тя посочи също, че за първи път в изложението участва и представител за България, Румъния и Молдова на италианска фирма, която разработва сепаратори за био газ. На вниманието на посетителите са също така оборудване, специализирано за системи за смилане на фуражи, мелници за брашно, електронни везни, каза още Звезделина Иванова.

Добруджански земеделски институт – Генерал Тошево, който участва на изложението от създаването му, представя най-новите си сортове за есенната кампания. Сред тях са сортове мека и твърда пшеница, ечемик и тритикале.

Снимка: Добрички панаир АД