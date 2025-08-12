МЕСОМАНИЯ – ключовото изложение за месопреработвателната промишленост

Изкуственият интелект, роботизацията, софтуерът, високите технологии и кадровото обезпечаване ще са сред акцентите на 32-ото издание – от 12 до 15 ноември

Динамиката, високите технологии, стремежът към създаване и внедряване на иновации са четири от чертите на съвременните бизнес и икономика. И това се отнася с пълна сила за месопреработвателната промишленост, която само у нас осигурява прехраната на близо 18 000 души. В желанието си за развитие и подобряване на производството и работната среда, представители на бранша от България и чужбина ще се съберат от 12 до 15 ноември в Интер Експо Център, където ще се проведе изложение МЕСОМАНИЯ.

МЕСОМАНИЯ, заедно с изложения ПЪТЯТ НА МЛЯКОТО, БУЛПЕК, ИНТЕРФУД&ДРИНК и Wine&Spirits Show, ще обедини целия хранително-вкусов сектор. „За 32-и път изложението ще създаде предпоставки изложителите и посетители да развият бизнеса, да разширят пазарното си присъствие в страната и чужбина, да овладеят нови ниши и сверят часовника си за нагласите на клиентите“, споделят организаторите. МЕСОМАНИЯ се реализира от Асоциацията на месопреработвателите в България, в партньорство с Интер Експо Център.

Всеки сегмент ще е на фокус

МЕСОМАНИЯ е важно изложение за бизнеса и обединява всички сегменти на месопреработката. „Тук откриваме всичко за месото, месните продукти и деликатесите“, коментираха на последното издание присъстващи. Изложителите предлагат суровини, машини и съоръжения за разфасоване и заготовки, приготвяне на различни видове месни продукти, хладилна и климатична техника се представя от специализирани компании. Посетителите от България и чужбина откриват и оборудване за търговски обекти, специализирани почистващи системи, лабораторно оборудване.

И разбира се – високите технологии. Роботи, софтуер, системи за внедряване на изкуствения интелект в производството, решения за дигитализация и изграждане на системи от последно поколение по пътя към интелигентното производство. „Чрез представяните иновации и технологични подходи, МЕСОМАНИЯ е важно събитие за сектора на Балканите и Източна Европа, защото е реална платформа за постигането в бъдеще на Industry 5.0, при която хората и машините ще си сътрудничат още повече“, споделят организаторите.

По пътя към интелигентното производство и предлагането на отлична услуга на потребителите, последното издание предложи много иновации. Машини за пакетиране, високочувствителни датчици, терминали и автоматични системи, които улесняват поръчването и закупуването на продукти, екологични решения за съхранение и транспортиране, роботи, инсталации за рафиниране и разбира се – изтънчени деликатеси и ръчно създадени остриета за шеф-готвачи. Презентирани бяха качествата на новия хибрид Черен ангел. А събитието „Как Internet of things (IoT) улеснява бизнеса?“ се превърна в един от гвоздеите на съпътстващата програма.

На www.iec.urboapp.com посетителите могат да открият своя билет. Присъствието на МЕСОМАНИЯ дава възможност за свободен достъп и до паралелните изложения ПЪТЯТ НА МЛЯКОТО, БУЛПЕК, ИНТЕРФУД&ДРИНК и Wine&Spirits Show. „Всички изложения ще заемат целия капацитет на Интер Експо Център“, споделят организаторите.