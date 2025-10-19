Успех за България в Япония: Над 300 хил. души посетиха щанда на страната ни на ЕКСПО 2025

Агенцията за малки и средни предприятия към Министерство на иновациите и растежа реализира успешното 6-месечното участие на България на световното изложение

Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) към Министерството на иновациите и растежа реализира успешно участието на България на Световното изложение ЕКСПО 2025 в Осака, Япония. В продължение на 6 месеца страната ни беше представена като иновативен технологичен хъб с широк инвестиционен потенциал.

Над 320 хиляди души от цял свят посетиха българския павилион на световното изложение, което се проведе от 13 април до 13 октомври. България спечели и първо място с „Лакто-чан“ в категорията „Най-добър талисман“ на World Expolympics Awards в конкуренция с останалите над 160 държави и организации, участници в мащабното изложение.

55 години след ЕКСПО 1970 в Осака, българският павилион отново беше удостоен с честта да посрещне императорското семейство на Япония. Нейно императорско височество принцеса Такамадо посети павилиона и се снима с талисмана “Лакто-чан” още преди той да получи световното признание.

В сътрудничество с посолството на България в Токио, Агенцията към МИР реализира редица събития и българският павилион посрещна високопоставени правителствени и парламентарни делегации.

Над 100 родни компании имаха възможността да разгърнат своя потенциал и да изградят бизнес сътрудничества с международни компании по време на тематичните седмици на изложението и на съпътстващи събития, организирани от ИАНСМП. В националния павилион бяха проведени бизнес форуми, нетуъркинг събития, b2b срещи, които предоставиха възможност на българския бизнес за стратегически партньорства и потенциала на фирмите за нови пазари.

Проведоха се четири търговски мисии с участието на компании от секторите на информационни и комуникационни технологии, биотехнологии, изкуствен интелект, иновативно здравеопазване, хранително-вкусова промишленост, архитектура, образователни технологии, креативна и творческа индустрия, текстил и облекло и др.

България демонстрира пред света лидерство и в научната област с провеждането на форуми и конференции с участието на водещи български и японски учени. Бяха реализирани и над 20 културни прояви, сред които изложби и филмови прожекции с участие на родни и чуждестранни артисти.

Предоставена беше възможност и на български студенти, изучаващи японистика, да посрещат многобройните посетители на българския павилион. Жест към японската публика, който беше високо оценен и затвърди приятелството между двете държави.

По забележителен начин посетителите на ЕКСПО 2025 се докоснаха до българската музика и изкуство с внушителен гала концерт на 18 май – Денят на България на ЕСКПО 2025.

Дизайнът на националния павилион, дело на българския концептуален екип арх. Мария Господинова, Искрен Кръстев и MP-STUDIO, съвместно с японските екипи на DAIWA LEASЕ CO. LTD., Kobayashi Maki Design Workshop, получи признанието на световно изявени архитекти, проектирали Олимпийския стадион в Токио и „Големият пръстен“ на ЕКСПО 2025, носител на рекорд на Гинес. Основен акцент в българския павилион беше аудиовизуално 360-градусово преживяване, където всеки посетител с помощта на изкуствен интелект оставяше своето послание за бъдещето. Павилионът беше разположен в най-престижната зона и на ключова локация – до един от основните входове, между тези на Нидерландия и Сингапур. За изграждането му бяха използвани екологични материали.

Павилионът беше официално открит на 13 април т.г. от вицепремиера и министър на иновациите и растежа Томислав Дончев с думите: „Елегантно и с вкус представяме новия образ на България. Освен страна на уникални продукти като розовото масло и киселото мляко, показваме и способностите на българската индустрия“.

По време на официалното закриване на световното изложение изпълнителният директор на ИАНМСП д-р Бойко Таков заяви: „Участието на България в ЕКСПО 2025 е успех, постигнат благодарение на силната екипна работа и синергията между всички, ангажирани с представянето ни на световната сцена“.

Следващото Световно изложение ЕКСПО ще се проведе през 2030 година в Саудитска Арабия.