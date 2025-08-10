Икономично поливане в градината

Тайните на опитните градинари за по-малко вода и повече цъфтеж

Всеки любител градинар знае, че лятото е синоним на често поливане, а сметката за вода може да се окаже неприятна изненада. Но какво ще кажете, ако ви разкрием няколко изпитани метода, с които да намалите разходките с лейка в ръка, докато градината ви продължава да сияе? От подготовката на почвата до умния избор на растения – ето как да превърнете двора си в оазис на красотата и пестеливостта.