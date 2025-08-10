Въглеродно земеделие
Икономично поливане в градината

Мариана Климентиева
Тайните на опитните градинари за по-малко вода и повече цъфтеж

Всеки любител градинар знае, че лятото е синоним на често поливане, а сметката за вода може да се окаже неприятна изненада. Но какво ще кажете, ако ви разкрием няколко изпитани метода, с които да намалите разходките с лейка в ръка, докато градината ви продължава да сияе? От подготовката на почвата до умния избор на растения – ето как да превърнете двора си в оазис на красотата и пестеливостта.

Практични съвети за пестене на вода в градината:

  • Практични съвети за пестене на вода в градината:

    • Подобрете почвата: Обогатете почвата с органични вещества като компост, оборски тор или гниещи листа. Те значително подобряват способността й да задържа вода, намалявайки нуждата от често поливане. Ако засаждате сухоустойчиви видове, може да пропуснете тази стъпка.
    • Водопропускливи настилки: Използвайте материали, които позволяват на водата да се просмуква в земята. Вместо бетон или цимент за алеи, изберете дребни камъчета, дървесен чипс или кора на дървета.
    • Устойчиви растения: Избирайте устойчиви на суша видове или хибриди. Заложете на местни растителни видове, които са се адаптирали към климата във вашия район и изискват по-малко вода.
    • Намалете райграса: Ако имате голяма тревна площ, помислете за нейното редуциране. Тревата е голям консуматор на вода. Може да замените част от райграса с детелина или други нисководни алтернативи.
    • Мулчирайте: Покрийте почвата с мулч (слой от органични или неорганични материали). Това намалява изпарението на влагата и значително ограничава нуждата от поливане.
    • Осигурете сянка: Частичната сянка намалява изпарението на водата от растенията и почвата. Имайте предвид, че не всички растения обичат сянка. Вижте ТУК билки, които можете да засадите на сянка и още – 10 красиви цветя за сянка и полусянка.
    • Групирайте растенията: Съберете заедно растенията с подобни нужди от вода. Така може да концентрирате поливането само в тази част на градината. Капковото напояване е отличен метод за ефективно подаване на влага директно в корените, намалявайки загубите.
    • Събирайте дъждовна вода: Този вековен метод става все по-актуален с модерните технологии, които позволяват оптимизирано събиране и съхранение на дъждовна вода за поливане.
    • Плевете редовно: Плевелите са конкуренти за влагата. Редовното им премахване ще гарантира, че ценната вода достига до желаните от вас растения.
    • Повдигнати лехи: Изграждането на повдигнати лехи може да подобри дренажа и да ви позволи по-добре да контролирате влажността на почвата, но изисква внимателно управление на поливането.

 

 

 

 

 

Автор: Мариана Климентиева
Мариана Климентиева е магистър по „Журналистика“ в Софийски университет "Климент Охридски". Кариерата ѝ започва през 2004 г. Работила е за водещи печатни и онлайн издания, сред които в."Телеграф", в."Монитор", stolica.bg, economic.bg. Специализира в ресори като земеделие, икономика и актуални новини, като се стреми винаги да поднася задълбочена и обективна информация. В Аgrozona приоритет са й теми, свързани със съвременните тенденции в земеделието, устойчиво развитие, иновации в аграрните технологии и европейски политики за селските райони.

