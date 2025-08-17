Въглеродно земеделие
Зеленият камък: Не просто фунгицид, а мултифункционален спасител на градината

2 Минути

Разкриваме тайните на железния сулфат – от фунгицид до хербицид и как да го използваме безопасно за здрави растения и богата реколта

Често чуваме за „зеления камък“ в контекста на градинарството, но малцина знаят какво точно представлява този универсален препарат. В основата си той е железен сулфат – вещество, което се появява под формата на зелени кристали. Когато е изложен на въздух, цветът му избледнява до бял, но това не променя ефективността му. Едно от основните му предимства е, че лесно се разтваря във вода, което го прави удобен за приложение в различни форми.

От борба с опасни болести до унищожаване на плевели и охлюви, зеленият камък е мощен съюзник на всеки градинар. Но както при всеки препарат, ключът е в правилното му използване. Нека разберем как да извлечем максимума от този ценен помощник, без да навредим на растенията си.

Зеленият камък се употребява като фунгицид и хербицид за борба срещу антракнозата, оидиум, петна по листата, срещу мъхове, лишеи по овощните дървета и ягодите, в лозарството. Използва се късно наесен или рано напролет преди цъфтежа. Срещу яйцата на акари и насекоми при овощните дървета над 5-годишна възраст може да се използва извънвегетационно 6-7% разтвор от железен сулфат.

Със зелен камък не могат да се пръскат зелени растения, тъй като той проявява фитоцидно действие. Като хербицид действа срещу кускутата и двусемеделните плевели.

За борба срещу хлорозата по овощните култури се употребява в концентрация 1 – 2% /100-200 г за 10 л вода/. При хлорозата по лозята се полива около главините с 10% /1 кг за 10 л вода/ разтвор преди покарване на леторастите. Раните на дърветата се мажат с 30% /3 кг за 10 л вода/ разтвор. Зелен камък в концентрация 20 – 25% /2 – 3 кг за 10 л вода/ унищожава дивата ряпа, синапа и мака.

За борба с голите охлюви се използва 10-процентен разтвор /1 кг за 10 л вода/, но може и да се напраши в доза 10 – 15 кг на декар.

Автор: Мариана Климентиева
Мариана Климентиева е магистър по „Журналистика“ в Софийски университет "Климент Охридски". Кариерата ѝ започва през 2004 г. Работила е за водещи печатни и онлайн издания, сред които в."Телеграф", в."Монитор", stolica.bg, economic.bg. Специализира в ресори като земеделие, икономика и актуални новини, като се стреми винаги да поднася задълбочена и обективна информация. В Аgrozona приоритет са й теми, свързани със съвременните тенденции в земеделието, устойчиво развитие, иновации в аграрните технологии и европейски политики за селските райони.

