Българите са поръчали 57% повече луковици, семена и разсад за градините си тази година

Въглеродно земеделие
Мариана Климентиева
Мариана Климентиева
Сред най-често поръчваните продукти за градината са препарати срещу вредители, водоструйки, градински столове и шезлонги, саксии и цветарници, както и басейни и аксесоари за тях

Ръст в търсенето на продукти за градината отчитат от голяма онлайн платформа за търговия у нас. Продажбите на семена и разсад са се увеличили със 57% на годишна база. Засилено е търсенето и на напоителни системи, както и на уреди за поддръжка на тревни площи.

Сред най-често поръчваните продукти за градината са препарати срещу вредители, водоструйки, градински столове и шезлонги, саксии и цветарници, както и басейни и аксесоари за тях – показателно за това как потребителите оптимизират своите външни пространства.

Градинските мебели остават неизменна необходимост – особено столове и шезлонги, градински чадъри и павилиони, люлки и хамаци, които са сред най-търсените продукти. Отбелязва се и интерес към декорация и персонализация, виден от повишеното търсене на продукти като огради, метални арки, защитни мрежи за водосточни тръби и декоративни перголи.

Потребителите проявяват засилено внимание към напоителни системи, като поръчките на програмируеми таймери, конектори, пръскачки и аксесоари за маркучи се увеличават с 43% в сравнение с миналата година. Категорията за барбекю също отбелязва стабилен ръст от 15% на годишна база, като най-продавани по брой артикули са аксесоари като покривала за грил, комплекти с прибори за грил, фолио, пръчки за шишчета и запалителни таблетки.

Подкатегории като скарификатори, аератори и култиватори също се радват на сериозен интерес, с над 130% увеличение на продажбите спрямо миналата година. От началото на годината са поръчани над 3000 басейна, като надуваемите модели и правоъгълни или кръгли басейни с метална рамка са в Топ 10.

Автор: Мариана Климентиева
Мариана Климентиева е магистър по „Журналистика“ в Софийски университет "Климент Охридски". Кариерата ѝ започва през 2004 г. Работила е за водещи печатни и онлайн издания, сред които в."Телеграф", в."Монитор", stolica.bg, economic.bg. Специализира в ресори като земеделие, икономика и актуални новини, като се стреми винаги да поднася задълбочена и обективна информация. В Аgrozona приоритет са й теми, свързани със съвременните тенденции в земеделието, устойчиво развитие, иновации в аграрните технологии и европейски политики за селските райони.

