МС одобри промени в Закона за ограничаване изменението на климата

Мариана Климентиева
Министерският съвет одобри промени в Закона за ограничаване изменението на климата. Новите текстове са свързани с повишената общоевропейска амбиция в законодателния пакет „Подготвени за цел 55“ – на европейско ниво вече са регламентирани редица промени в съществуващите механизми за намаляване на емисиите на парникови газове. Част от законодателния пакет се отнася и към въвеждане на изцяло нови подходи за гарантиране постигането на общата цел за намаляване на емисиите.

С промените в Закона за ограничаване изменението на климата се транспонират две директиви, свързани с функционирането Европейската система за търговия с квоти за емисии на парникови газове и приноса на въздухоплаването към целта на Съюза за намаляване на емисиите.

Въвеждат се и национални мерки по прилагане на три регламента, които касаят включването на дейностите в областта на морския транспорт в системата на ЕС за търговия с емисии, както и мониторингът, докладването и проверката на емисиите на допълнителни парникови газове и емисиите от допълнителни видове кораби; обхвата, опростяването на докладването и правилата за съответствие и определянето на целите на държавите членки за 2030 г. и задължителните годишни намаления на емисиите на парникови газове през периода 2021 – 2030 г., допринасящи за действията в областта на климата в изпълнение на задълженията, поети по Парижкото споразумение.

Посочените по-горе директиви и регламенти са в сила от 2023 г., което налага възможно най-бързо директивите да бъдат транспонирани в националното законодателство на Република България, както и да се въведат нови национални мерки или промяна във вече съществуващи мерки по прилагането на регламентите.

Приетите текстове включват и поставянето на национална дългосрочна цел за постигане на климатична неутралност и нулеви нетни емисии на парникови газове не по- късно от 2050 г. в съответствие с разпоредбите на Парижкото споразумение и Регламент (ЕС) 2021/1119 (Европейски закон за климата).

Автор: Мариана Климентиева
Мариана Климентиева е магистър по „Журналистика“ в Софийски университет "Климент Охридски". Кариерата ѝ започва през 2004 г. Работила е за водещи печатни и онлайн издания, сред които в."Телеграф", в."Монитор", stolica.bg, economic.bg. Специализира в ресори като земеделие, икономика и актуални новини, като се стреми винаги да поднася задълбочена и обективна информация. В Аgrozona приоритет са й теми, свързани със съвременните тенденции в земеделието, устойчиво развитие, иновации в аграрните технологии и европейски политики за селските райони.

