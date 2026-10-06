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Български вкус в Мадрид: Родни производители се представят на Fruit Attraction 2026

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Мариана Климентиева
Мариана Климентиева
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Седем български производители на зеленчуци, подправки и цветя ще представят продукцията си пред международни купувачи, търговци и дистрибутори на едно от най-големите професионални изложения в света

Български зеленчуци, ароматни подправки и цветя ще бъдат част от международната сцена на Fruit Attraction 2026 в Мадрид. От 6 до 8 октомври седем български компании – членове на БАПОП – ще представят продукцията си пред професионална аудитория от търговци, дистрибутори, вносители и представители на големи търговски вериги. Националното участие се организира от Българската асоциация на производителите на оранжерийна продукция (БАПОП) с подкрепата на Министерството на земеделието и храните и Държавен фонд “Земеделие”.

АКЦЕНТИ
Седем български производители на зеленчуци, подправки и цветя ще представят продукцията си пред международни купувачи, търговци и дистрибутори на едно от най-големите професионални изложения в светаЗа българските участници Fruit Attraction е възможност да покажат различните лица на родното земеделие – от зеленчуковото производство и ароматните подправки до цветята – но и директно да сравнят продукцията си с производители от други държави и да проследят изискванията към качеството, опаковките и логистиката, както и тенденциите при устойчивото производство.

В изложението ще участват ЗП Петя Нановска, ЕТ „Карбоника плюс“, „Ели 2004“ ЕООД, „Екофрут К и К“ ЕООД, ЕТ „ВИКС“ – Виктор Асенов, „Стемо 2013“ ЕООД и ЗП Валентин Стоянов.

Fruit Attraction е сред водещите международни бизнес платформи за сектора на пресните продукти. Изложението в испанската столица по традиция събира водещи производители и професионални посетители от десетки държави – търговци на едро, дистрибутори, логистични компании, представители на ритейла и компании от цялата верига на доставки. Това е мястото, където производители и купувачи договарят нови партньорства, планират следващите си търговски кампании, търсят доставчици и следят развитието на пазара.

За българските участници Fruit Attraction е възможност да покажат различните лица на родното земеделие – от зеленчуковото производство и ароматните подправки до цветята – но и директно да сравнят продукцията си с производители от други държави и да проследят изискванията към качеството, опаковките и логистиката, както и тенденциите при устойчивото производство.

Затова и организаторите от БАПОП искат да запознаят аудиторията с българските производители и да откроят характерните качества на родното производство с неговия вкус, аромат, свежест и разнообразие. Тези характеристики ще бъдат представени на националния щанд с ясно отличим български почерк.

“За нас е важно не само да покажем свежестта и аромата на българските сортове краставици, домати, дъхави подправки и цветя, които традиционно привличат посетителите с вкуса и цветовете, родени от българската земя и трудолюбивите ръце на стопаните. Искаме да представим качеството и капацитета на родното производство пред международни партньори, които търсят надеждни доставки и нови предложения за своите пазари. Затова чрез колективното представяне на националния щанд българските компании получават по-голяма видимост и възможност да привлекат купувачите не с отделни продукти, а с мащаба и разнообразието на сектора”, каза Марин Генуров, председател на УС на БАПОП.

Той благодари за подкрепата на МЗХ и ДФЗ, която позволява на повече производители да достигнат до международни търговци и дистрибутори, да проведат директни бизнес срещи и да превърнат интереса към българската продукция в конкретни възможности за доставки и дългосрочни партньорства.

На българския щанд вкусът ще бъде основна част и от посланието. Посетителите ще получават пакетче чубрица и книжка с традиционни рецепти – малък жест, който ще им даде възможност да отнесат със себе си не само впечатление от продуктите, но и частица от българската кулинарна традиция.

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Автор: Мариана Климентиева
Мариана Климентиева е магистър по „Журналистика“ в Софийски университет "Климент Охридски". Кариерата ѝ започва през 2004 г. Работила е за водещи печатни и онлайн издания, сред които в."Телеграф", в."Монитор", stolica.bg, economic.bg. Специализира в ресори като земеделие, икономика и актуални новини, като се стреми винаги да поднася задълбочена и обективна информация. В Аgrozona приоритет са й теми, свързани със съвременните тенденции в земеделието, устойчиво развитие, иновации в аграрните технологии и европейски политики за селските райони.

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