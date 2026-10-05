Българската фуражна индустрия с национален павилион на EuroTier 2026

Съюзът на производителите на комбинирани фуражи организира участието на свои членове с подкрепата на Държавен фонд „Земеделие“

Българската фуражна индустрия ще представи за втори път своите продукти, решения и експертен опит на EuroTier 2026 — водещото световно изложение за професионално животновъдство. Събитието ще се проведе от 10 до 13 ноември 2026 г. в Хановер, Германия, и ще събере на едно място производители, доставчици, животновъди, изследователи и представители на бизнеса от цял свят.

Съюзът на производителите на комбинирани фуражи (СПКФ) организира участието на свои членове в български национален павилион с подкрепата на Държавен фонд „Земеделие“. Общото представяне създава възможност българските компании да популяризират своята дейност, да изградят нови международни контакти и да достигнат до потенциални клиенти и партньори.

Международна сцена с доказан мащаб

Мащабът на EuroTier го превръща в ключово място за срещи и развитие на бизнеса. По официални данни на организатора DLG, последното проведено издание през 2024 г., заедно с паралелните EnergyDecentral и Inhouse Farming, привлече 2 193 изложители от 51 държави и около 120 000 посетители от 149 държави. Програмата включваше 520 специализирани събития и конференции — доказателство за значението на изложението като международна платформа за обмен на знания, технологии и бизнес възможности.

От храненето на животните до технологиите на бъдещето

EuroTier представя продукти и услуги по цялата верига на животновъдното производство — от фуражите и храненето през отглеждането на животните до преработката и реализацията на продукцията. Изложението обединява технологични иновации, практически решения и специализирана експертиза за развитието на сектора.За фуражната индустрия особено значение имат темите за фуражите и добавките, устойчивото хранене, здравето на животните и ефективното използване на ресурсите. Програмата през 2026 г. ще разгледа и алтернативните протеинови източници, управлението на храненето и намаляването на емисиите.

Националният павилион — общо представяне, повече възможности

Българският национален павилион е важна стъпка към по-силна международна видимост на сектора. Той дава възможност отделните компании да представят собствените си предимства под обща национална идентичност и да покажат разнообразието от продукти, знания и производствени възможности на българската фуражна индустрия.

Присъствието на България на такава международна сцена отваря възможности за нови търговски партньорства, развитие на износа и обмен на опит. То позволява на участващите компании да бъдат близо до световните тенденции и до хората, които вземат решения за бъдещето на животновъдството и храненето на животните.

Чрез организирането на това участие СПКФ подкрепя своите членове в усилията им за растеж и международно развитие. Подкрепата на Държавен фонд „Земеделие“ допринася за осъществяването на общото представяне и за популяризирането на българския сектор пред международна професионална аудитория.

Каним партньори, клиенти и представители на бранша да посетят българския национален павилион на EuroTier 2026 и да се запознаят с възможностите на българската фуражна индустрия.