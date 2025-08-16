От засаждането до резитбата: Как да не погубите дърветата си с добри намерения

Разберете кои са най-опасните грешки в грижите за овошките и как да ги коригирате, преди да е станало твърде късно

Ако сте от онези стопани, които се грижат усърдно за своите овощни дръвчета, то със сигурност знаете колко болезнена е загубата на млада фиданка или на дърво, в което сте вложили толкова много труд. Грижите в градината изискват познания и прецизност – поливане, торене, резитба, защита от болести и вредители. Иронично, но точно тези дейности, предназначени да помогнат на растенията, могат да им навредят сериозно, ако не се изпълняват правилно. Често пъти, в стремежа си да направим най-доброто, допускаме елементарни, но фатални грешки, които могат да доведат до бавна или бърза смърт на дърветата. Тази статия е посветена на разбулването на тези често срещани грешки и предоставянето на практически съвети как да ги избегнете, за да осигурите дълъг живот и богата реколта на вашите любими овошки.

Неправилното засаждане.

Още на стадия на засаждането можете да направите груби грешки, които да не позволят на младото растение да се развива и най-накрая да го погубите. Сложете кореновата шийка на нужното ниво. Ако я поставите прекалено ниско, то клоните могат да изсъхнат, а кората да започне да се бели. За да не се случи това, засаждайте дърветата и храстите така, че кореновата шийка да се намира на 4-6 см над нивото на земята. Важно е да съблюдавате и сроковете на засаждане: през есента до средата на ноември.

Дълбоко прекопаване около дървото.

Прекопаването около ствола на дървото способства постъпването на въздух към корените, а също така помага да се борите и с плевелите и вредителите. Ако обаче забиете лопатата прекалено дълбоко, повече от 15 см, можете да повредите корените. В раните могат да се заселят гъби и други причинители на болести, а оголените корени през зимата могат да измръзнат. При това, някои специалисти смятат, че честото прекопаване може да доведе до влошаване на качеството на почвата и силна загуба на влага.

Мулчиране на ствола на дърветата.

Мулчирането защитава растенията от прегряване и загуба на влага в горещината, помага им да презимуват. Мулчът подобрява структурата и хранителността на почвата. Можете да използвате борови иглички, стърготини, дървесни стружки, кора, дребни камъчета, компост и други материали, като стигнете до различно агровлакно и дори вестници. Трябва да имате предвид, мулчът да не е до нивото на кореновата шийка, тъй като тя може да започне да развива издънки.

Оставени задълго ловни пояси.

Ловните пояси, които се поставят, за да спасят дърветата от вредители, са особено ефективни в пролетно-летния период. Оставени за няколко месеца след това обаче плътните ловни пояси няма да донесат нищо добро на овошката. Особено опасно е това са младите дървета, които растат активно. Ловните пояси са способни дори да деформират ствола на фиданките само за лято.

Неправилна резитба.

Резитбата на дърветата е цяла наука и ако я направите в неточното време или пък не знаете как, то можете да осакатите дървото си в двора. Резитбата бива формираща и санитарна. Първата придава на короната на дървото нужната форма, а втората позволява да се избавите от болните и сухи клонки. Благодарение на това растението цъфти по-добре и дава повече плод.

Неправилно опръскване.

Опръскването на дърветата срещу болести и вредители обикновено се прави в късна есен. Някои стопани обаче пренасят обработката през пролетта, което не е много правилно, тъй като по този начин можете да изгорите младите листа, които започват да се развиват. Опръскването на дърветата при още неразтворени пъпки трябва да се прави при плюсови температури, иначе веществото може да не подейства. Тази процедура може да е малко ефективна, но и дори вредна за зелените насаждения. Попаднали в пукнатините капки, могат да замръзнат през нощта и да увеличат повредата.

Прекалено силно присаждане.

Облагородяването на дърветата може да ви помогне да обновите градината си в къси срокове или да запазите любимия си сорт, ако основата е повредена. Процедурата позволява много по-рано да получите първа реколта и да разнообразите културите в градината. Ако обаче натоварите дървото с прекалено много калеми, то можете в кратък срок да го унищожите.