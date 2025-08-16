Киселото мляко в помощ срещу алергиите при децата

Според европейско проучване по темата, включването на кисело мляко в храненето на бебетата до 12 месеца, води до 59% по-нисък риск от развитие на екзема до навършването на 4 години

Киселото мляко може да има възпиращ ефект срещу развитието на кожни, респираторни и хранителни алергии при децата. Това сочат редица изследвания, проведени в много държави по света, резултатите от които обобщава специализираният сайт Yogurt Nutrition.

Честата консумация на кисело мляко по време на бременността се свързва с намален риск от развитието на респираторни алергии и атопичен дерматит в ранните години от живота на детето, сочат данните, цитирани от Ел Би Булгарикум. Изследване, направено в Япония, показало, че бебетата страдат по-рядко от екзема и астма до 2-годишна възраст, ако техните майки са консумирали млечни продукти като кисело мляко и сирене, по време на бременността си.

И турско проучване свързва ежедневното ядене на кисело мляко по време на бременността със 78% по-малък риск бебетата да развият атопичен дерматит до 2 години след раждането си, в сравнение с бебетата на майки, които консумират кисело мляко по-рядко.

Подобни са изводите и от проучване, проведено в САЩ. То показва, че включването на кисело мляко в ежедневното хранене на бъдещата майка, води до понижен риск от развитие на екзема, астма и сенна хрема при деца до 4 години, в сравнение с по-рядката консумация на кисело мляко по време на бременността.

Деца, които редовно ядат мляко, са с по-малък риск от екзема и хранителни алергии

Запознаването на бебетата с киселото мляко преди да навършат 12 месеца, се свързва с по-нисък риск от екзема до 4-годишна възраст. Според европейско проучване по темата, включването на кисело мляко в храненето на бебетата до 12 месеца, води до 59% по-нисък риск от развитие на екзема до навършването на 4 години. Друго изследване, направено в Нова Зеландия, показва, че родители с алергия могат да отгледат деца със значително намален риск от екзема и хранителни алергии, ако през първите 12 месеца на живота им са ги захранвали и с кисело мляко.

Сравняването на храни, въведени в детското меню през първата година след раждането, показва, че развитието на атопичен дерматит е с намален риск при консумация на кисело мляко, в сравнение с други млечни продукти.

Защитата срещу алергии може да се постигне чрез чревната микробиота

Експертите предполагат, че консумирането на ферментирали млечни продукти по време на бременността или в ранното детство, може да има защитен ефект срещу алергии при децата, увеличавайки разнообразието и функционалността на детския чревен микробиом. Майчината диета може да се окаже защита срещу алергии в ранното детство, увеличавайки многообразието в детската чревна микробиота, пряко или косвено, чрез майчиния микробиом.