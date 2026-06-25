Зам.-министър Неделков: България е ключов фактор в отношенията между Китай и Централна и Източна Европа в областта на земеделието

Земеделието формира близо 47% от общия ни експорт за китайския пазар

“България е ключов фактор в отношенията между Китай и Централна и Източна Европа в областта на земеделието.” Това каза заместник-министърът на земеделието и храните проф. Крум Неделков при откриването на Българо-китайски бизнес форум на тема: „Нови хоризонти за бизнес и инвестиции между България и Китай“, който се провежда в София. Той акцентира върху дейността на Центъра за насърчаване на сътрудничеството в областта на селското стопанство към Министерството на земеделието и храните.

Зам.-министър Неделков посочи, че отношенията между двете страни се основават на дългогодишно взаимно доверие и конструктивен диалог. „Сътрудничеството в областта на земеделието е един от най-стабилните и динамично развиващи се стълбове на стратегическото партньорство между двете страни“, допълни той. Зам.-министърът отбеляза, че през 2023 г. аграрната търговия между България и Китай е достигнала рекордна стойност. „Тогава земеделието е формирало близо 47% от общия износ на България за Китай, което ни отреди първо място сред всички страни от Централна и Източна Европа по износ на земеделски и хранителни стоки за китайския пазар“, посочи проф. Неделков.

По думите му през последните години Министерството и Българската агенция по безопасност на храните, съвместно с Генералната митническа администрация на Китайската народна република, работят активно за приключване на процедурите за достъп на български селскостопански и хранителни продукти до китайския пазар.

„Към момента са стартирани общо 39 процедури, от тях – 12 са напълно приключени. Вярвам, че финализирането и на останалите ще създаде условия за увеличаване както на обема, така и на видовете български стоки, изнасяни за Китай“, посочи зам.-министърът.

„Днешният форум е полезна платформа, на която ще бъдат представени и обсъдени въпроси, свързани както с най-новите технологични и иновативни средства и модели в контекста на модернизацията в икономиката на България и Китай. Това ще разкри е възможности за нови и по-ефективни форми за партньорство между страните ни, включително в областта на земеделието и храните“, каза в заключение зам.-министър Неделков.