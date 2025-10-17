България и Китай ще работят активно за улесняване на двустранната търговия със селскостопански продукти

Министерството разглежда като приоритет завършването на процедурите за износ на българска пшеница, рапичен шрот и фуражи, съдържащи животински протеин, заяви министър Тахов

България и Китай ще работят активно за насърчаване и улесняване на двустранната търговия със селскостопански продукти. За това се договориха министърът на земеделието и храните д-р Георги Тахов и заместник-министърът на Генералната митническа администрация на Китай г-н У Хайпин, който е на посещение в България. Визитата на делегацията е по покана на министъра на земеделието и храните.

По време на срещата министър Тахов подчерта, че в резултат на доброто двустранно сътрудничество, подписаните до момента протоколи и одобрените санитарни сертификати, търговските отношения между България и Китай отбелязват устойчив растеж.

Д-р Тахов допълни, че Министерството на земеделието и храните, съвместно с Българската агенция по безопасност на храните и Генералната митническа администрация на КНР (GACC), работят активно по финализирането на процедурите за одобрение на редица български селскостопански и хранителни продукти. До момента са стартирани 39 процедури, от които 12 вече са успешно приключени с одобрение на необходимите документи и сертификати.

„Министерството разглежда като приоритет завършването на процедурите за износ на българска пшеница, рапичен шрот и фуражи, съдържащи животински протеин. Очакваме отговор от китайската страна относно текущия етап от тяхното разглеждане“, уточни министър Тахов.

От своя страна заместник-министър У Хайпин изрази удовлетворение от резултатите на дългогодишното сътрудничество между България и Китай, което продължава повече от 70 години.

Той заяви готовността на Китай да увеличи инвестиционното си присъствие у нас и подчерта засиления интерес към български продукти, включително розовото масло, сред китайските потребители.

В края на срещата бе подписан Протокол за инспекция и санитарни изисквания за диви водни продукти, предназначени за износ от България за Китай. Подписана бе и Съвместна декларация за сътрудничество между Центъра за насърчаване на сътрудничеството в областта на селското стопанство между Китай и страните от ЦИЕ (ЦНСССКЦИЕ) и Митническия информационен център Китай–ЦИЕ. Целта на декларацията е да засили обмена на информация между страните

В срещата участие взеха и извънредният и пълномощен посланик на Китайската народна република в България Н. пр. Дай Цинли, заместник-министърът на земеделието и храните д-р Лозана Василева и изпълнителният директор на БАБХ д-р Светлозар Патарински.

Генералната митническа администрация на Китайската народна република е ключова гранична агенция на страната. Китайските митници отговарят за традиционните митнически процедури, както и за гранични здравни проверки, инспекции и карантина при внос и износ на животни, растения и продукти от тях, безопасност на храните при техния внос и износ и инспекция на стоките.